Una buena para la Educación argentina: en las últimas horas se supo que dos de nuestros docentes fueron seleccionados entre los 50 mejores del mundo. Se trata del GEMS Education Global Teacher Prize 2026, una iniciativa de la Varkey Foundation en colaboración con la UNESCO. Se enviaron más de 5.000 postulaciones desde 139 países del mundo.

Según Noticias Argentinas los docentes argentinos reconocidos son Gloria Argentina Cisneros, docente de la primaria chaqueña E.E.P. Nº 793 Don Carlos Arnaldo Jaime de Taco Pozo, y Miguel Alejandro Rodríguez, profesor de la E.T. N° 3 María Sánchez de Thompson de la Ciudad de Buenos Aires.

El Global Teacher Prize a los docentes argentinos

Esta distinción sugiere un premio de 1 millón de dólares para el docente más excepcional del mundo, que haya realizado un aporte destacado a la profesión. Así, se busca destacar el rol trascendental que desempeñan los docentes en una sociedad.

Una de las argentinas premiadas es Gloria Argentina Cisneros: una educadora rural chaqueña que transformó una escuela en un centro de innovación, acceso educativo y desarrollo comunitario.

Cisneros tiene 39 años y desde hace más de nueve viaja dos horas en moto por caminos de tierra para garantizar la educación de niños en el impenetrable. De lunes a viernes trabaja con dedicación como directora, docente, cuidadora, administradora y líder comunitaria al mismo tiempo.

El otro docente argentino premiado es Miguel Alejandro Rodríguez, un hombre de la ciencia y la tecnología que desde hace más de 27 años trabaja en escuelas públicas de Buenos Aires para convertir a la educación técnica en una herramienta de inclusión social y movilidad educativa.

En sus inicios pedaleaba tres horas diarias desde Palermo hasta la Escuela Técnica nro. 14 “libertad” de Barracas para enseñar, que "no es solo transmitir contenidos, sino encender algo en cada estudiante".

Gloria y Miguel

En un entorno sin agua potable, servicios básicos ni atención médica, Gloria introdujo tecnología, paneles solares, conectividad, IA, proyectos creativos, un “zoológico de aula” y un “libro viajero”, entre muchas otras cosas que expanden el horizonte cultural de los estudiantes más allá de su realidad.

Llevó adelante el proyecto “La biblioteca en mi casa”, que permitió que cada alumno rural tenga libros a su alcance. Gloria escolarizó a todos los niños de los parajes a su cargo, recorriéndolos uno por uno para integrarlos al sistema educativo. Le consiguió becas a 45 de sus alumnos gracias a acuerdos que gestionó con ONGs y donantes.

En marzo fue elegida la mujer destacada del año de la provincia del Chaco. Su jornada diaria excede lo esperado en cualquier escuela: creó un contraturno para profundizar aprendizajes, recibe a niños de 3 a 5 años como “oyentes” para que lleguen alfabetizados a primer grado y realiza visitas domiciliarias para acompañar a las familias.

Miguel hoy se desempeña en la Escuela Técnica N° 3 con la misma pasión que el primer día. Ante la desmotivación que observaba en las aulas, revolucionó su método reemplazando exámenes tradicionales con una pedagogía basada en la empatía y la resolución de problemas reales.

Así nació el "Club de Ciencias Cóndor" abierto a jóvenes de distintos contextos, algunos con situaciones de vulnerabilidad, que desde el 2012 funciona como refugio y trampolín al futuro. Para estudiantes que jamás imaginaron soldar un circuito o realizar un proyecto científico, significa una posibilidad de descubrir su potencial.

El mayor logro de Miguel es haber creado un círculo virtuoso de solidaridad. Sus alumnos viajan para entregar sus inventos y capacitar a comunidades rurales necesitadas, devolviendo a la sociedad las oportunidades que ellos mismos recibieron. Su labor fue reconocida a nivel nacional con el Premio Docentes de la Ciudad, Innovar, Fundación YPF y Fundación Banco Petersen.