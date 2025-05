"Se va": América TV tomó una drástica decisión con una de sus máximas figuras

"Se va": salió a la luz el desgarrador presente de una figura de América TV.

Marina Calabró está atravesando un momento complejo en su presente laboral en América TV con Sergio Lapegüe. La periodista que trasladó su columna de rating al magazine Lape Club Social mantuvo rispideces con compañeros de trabajo y las autoridades del canal tomaron una fuerte medida.

Todo comenzó cuando Lapegüe contrajo una enfermedad y el programa más nuevo de América TV se quedó huérfano de conductor, hasta que se decidió que Mauro Szeta tomaría ese lugar. La decisión provocó el enojo de Marina Calabró, quien habría manifestado su malestar porque no fue ella la elegida para el reemplazo.

Fue la mediática Yanina Latorre quien filtró en sus historias de Instagram la decisión que tomó América TV luego de la furia de Calabró por no haber sido elegida para la conducción: "A partir de hoy, Calabró no sé queda más en todo el programa de Lapegüe. Hace su columna y se va. Excelente ambiente laboral". Y luego, en tono irónico le dedicó un picantísimo comentario a Marina: "Los egos... las luchas de cartel amor. Si no te van a buscar o no te eligen, no hay llamadito al gerente que te lo solucione. Seguí llamando a gerentes, quejándote. Que el talento y el carisma así no se consiguen".

Marina Calabró anunció lo peor sobre una figura de América TV: "Lo acusan de pedófilo"

La periodista Marina Calabró hizo preocupantes declaraciones sobre Luis Ventura, actual figura de América TV, tras las cuatro amenazas de muerte que recibió el panelista y presidente de APTRA. "Nunca lo noté tan preocupado", sostuvo la hermana de la actriz Iliana Calabró.

En su columna diaria de Lape Club Social Marina Calabró habló sobre la nueva preocupación de Luis Ventura en medio de las intimaciones y amenazas de muerte. “Hablé con Ventura a la tarde, y debo decir que en treinta años que hace que conozco a Luis, nunca lo noté tan preocupado”, sostuvo Marina Calabró. “¿Fue después de la pelea con Juan Manuel Dragani?”, le preguntó Mauro Szeta. “Sí, cronológicamente sí, yo le pregunté si linkeaba las amenazas con su posición ante la denuncia de Canosa y la pelea, por supuesto que no estoy responsabilizando a Dragani sólo pongo el contexto, y él me dijo que no podía afirmar nada”, contestó la periodista.

Además, Marina Calabró hizo mención a la aberrante acusación que hicieron sobre Ventura y puntualizó: “Hay dos datos ¿Qué le dicen a Ventura en las amenazas? Lo voy a decir como él me lo dijo ‘lo acusan de pedófilo’ ¡A él! Entiendo que fueron escritas por teléfono. Pero el punto que vuelve más horrible todavía a esto es que hacen referencia directa a donde vive y algunas cuestiones relacionadas a su entorno familiar, que son exactas y no es información publicada. Lo vi preocupado y ya denunció esto”.

Días atrás Rodrigo Lussich había anunciado en Intrusos: "Luis Ventura amenazado por una organización criminal. Varias amenazas. Lo contaron esta mañana nuestros colegas de Puro Show y Luis Ventura mandó a Pablo Layus este audio que vamos a escuchar". Luego de la introducción, Lussich reprodujo el audio de Ventura indignado ante las amenazas de muerte: "Que hable el abogado, no sé cuáles son los pasos (a seguir). Yo lo presenté en la Justicia y chau... Cuando me apunten que no le erren eh, que no me dejen respirando porque los voy a buscar".