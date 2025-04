Conmoción: amenazaron de muerte a una figura de América TV.

Una figura de América TV recibió cuatro amenazas de muerte y en los pasillos del canal hay preocupación por su integridad. Qué dijo Rodrigo Lussich sobre la víctima que ya inició una investigación para dar con el culpable de las peligrosas amenazas.

Fue Rodrigo Lussich quien reveló la identidad del famoso conductor y panelista de América TV que recibió amenazas de muerte: "Luis Ventura amenazado por una organización criminal. Varias amenazas. Lo contaron esta mañana nuestros colegas de Puro Show y Luis Ventura mandó a Pablo Layus este audio que vamos a escuchar".

Luego de la introducción, Rodrigo Lussich reprodujo el audio de Ventura indignado ante las amenazas de muerte: "Que hable el abogado, no sé cuáles son los pasos (a seguir). Yo lo presenté en la Justicia y chau... Cuando me apunten que no le erren eh, que no me dejen respirando porque los voy a buscar".

Por su parte, Luis Ventura no hizo ningún descargo en sus redes sociales ni volvió a pronunciarse sobre las amenazas de muerte. En los últimos dias, el periodista de espectáculos estuvo muy involucrado en la discusión de la denuncia que Viviana Canosa presentó contra Lizy Tagliani en Comodoro Py y ciertas versiones apuntan a que las amenazas podrían venir desde ese lado.

Sorpresa en América TV por el esperado regreso de un clásico del humor: "Ya está"

América TV estaría cerca de implementar una estrategia para levantar los números de rating y podría volver un histórico programa de humor. Los detalles sobre la inminente decisión del canal en vistas de convertirse en una opción más competitiva en el aire.

En las últimas horas, la cuenta de Twitter @teleavisador anunció que el programa de informes de televisión y archivo Pasó en América podría ser levantado de la grilla de programación de América TV: "El levantamiento inminente es para Pasó en América, el programa de Tartu y Sabrina Rojas que terminaría a fines de abril en @AmericaTV".

Por otro lado, la cuenta reveló que la señal estaría por "revivir" un clásico del humor que ya fue un éxito y podría volver con una nueva temporada: "El canal ya está buscando alternativas para la franja. Una es la vuelta de Sin Codificar". Por el momento, ni "Tartu" o Sabrina Rojas se manifestaron sobre los rumores de fin de ciclo para el programa que va los fines de semana en el canal de aire.

La vuelta de Sin Codificar podría hacerse realidad ya que Yayo Guridi no tiene más contrato con el canal de stream Olga, por lo que podría ser atraído por América TV para revitalizar el ciclo histórico que condujo el periodista Diego Korol que juntó a muchos de los ex humoristas de la troupe de Marcelo Tinelli en VideoMatch. Hasta ahora, el canal no confirmó la vuelta del programa aunque suena como una apuesta segura para volver a aspirar al liderazgo del rating ante la competencia y darle una sorpresa a los televidentes, con una vuelta esperada.