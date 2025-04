Polémica en Telefe por dos figuras que se pasan a América TV.

Una nueva interna sacude al mundo de la televisión argentina y esta vez el conflicto es entre dos canales: Telefe y América TV. Dos figuras clave del canal de las pelotas, se encuentran en el centro de una controversia tras recibir una tentadora propuesta para sumarse a un nuevo proyecto de la competencia.

La noticia fue revelada por Marina Calabró en su columna para Lape Club Social Informativo, donde explicó que la situación generó un fuerte malestar en las oficinas de Telefe. "Tenemos quilombo... Hay tironeo de Telefe con Nazareno Mottola y Pichu Straneo. Telefe dijo 'si quieren ir a América vayan, pero acá la duplicidad de pantalla no nos gusta nada'", lanzó la periodista, dejando en claro la postura tajante del canal.

Nazareno Mottola y Pichu Straneo recibieron una propuesta para trabajar en América TV.

El conflicto gira en torno a la intención de América de incorporar a ambos humoristas como parte del elenco estable de Infumables, un programa que promete recuperar el espíritu de Sin Codificar y ocupar el prime time nocturno de lunes a viernes. Desde América aseguran que esta participación no interferiría con sus compromisos en La Peña de Morfi, ya que el ciclo de Telefe se emite solo los domingos.

Sin embargo, en Telefe no lo ven con buenos ojos. La señal de las pelotas sostiene una política firme de exclusividad para sus figuras, y temen que la “doble pantalla” diluya el impacto de sus talentos o confunda a la audiencia. Además, La Peña de Morfi es uno de los programas más emblemáticos del canal, y tanto Mottola como Straneo aportan una dosis clave de humor al equilibrio entre música y cocina que define al ciclo.

La tensión sigue creciendo mientras ambos canales intentan negociar detrás de escena. Por ahora, ni Nazareno ni Pichu se pronunciaron públicamente sobre su decisión final, pero lo cierto es que su posible pase a América ya generó una grieta inesperada en la grilla del entretenimiento nacional.

Figura de La Peña de Morfi confirmó que va a otro programa: "Empecé a grabar"

Un histórico conductor de Telefe habló sobre su futuro en la televisión y sorprendió con su descargo. Hace algunos días, el presentador se mostró enojado con la prensa por una información errónea que dieron sobre su presente profesional y con su reciente descargo terminó de aclarar la situación.

"El miércoles me desperté con mensajes de productores y periodista diciendo 'te vas de La Peña'. Me fijé y había algunos portales que decían que me iba del programa. Pero para nada, no es real", soltó Santiago Giorgini sobre su futuro en Telefe, en diálogo con el ciclo Por si las moscas en la radio La Once Diez. Y agregó: "Lo único real es que empecé a grabar un programa nuevo para Telefe, llamado El Ingrediente, referido a la cocina, con invitados y entrevistas".

Giorgini se pronunció en pleno vivo de La Peña la semana pasada sobre los rumores que afirmaban que se iría del ciclo de música y gastronomía. "Quiero desmentir categóricamente y totalmente que me voy de La Peña de Morfi, de ninguna manera. Soy como el socio fundador y no ve voy a ningún lado. Sigue la carnicería, siguen los muchachos…me quedo en La Peña, ¿voy a hacer otro programa en Telefe? Si, señora ya lo voy a contar", señaló. Y agregó: "Los periodistas serios me llamaron para chequear la información y no publicaron nada".