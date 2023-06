Susana Roccasalvo se cansó y dijo lo que todos piensan de Telefe: "Basta"

Susana Roccasalvo lanzó duros comentarios contra Telefe y generó un gran revuelo en la TV. El testimonio contra el canal líder en la televisión argentina.

Susana Roccasalvo se mostró sumamente molesta en Implacables, el ciclo que conduce por El Nueve. El motivo principal de su descargo fue por un detalle que no le gustó de Telefe, por lo que utilizó varios minutos de su programa para hablar de este tema. "Ya están hartando con eso", lanzó.

El rating de los distintos canales de televisión vienen siendo tema importante en la agenda de los gerentes de programación. Un ejemplo claro es el de El Trece, cuya situación es de total incertidumbre para Adrián Suar. En este contexto, Susana Roccasalvo expresó lo que piensa de Telefe con fuertes comentarios en pleno vivo.

"Yo no soy admiradora ni sigo ese tipo de programas. A mí me aburren los realities, tengo que confesarlo", soltó la conductora en primera instancia. Telefe fue pionero en el rating con la puesta en marcha de Gran Hermano, que fue conducido por Santiago Del Moro; y ahora Masterchef, con Wanda Nara a la cabeza.

Sin embargo, la dinámica del canal fue completamente repudiada por Roccasalvo: "No me interesa saber sobre la vida privada de chicos y chicas, nunca. Esto no es de ahora sino de siempre". Por último, pidió que se dediquen a otro tipo de contenido: "Basta, chicos. Está bien el reality, pero hagan ficción. No se queden en eso. Ya están hartando con eso a pesar de que les vaya bien en rating. Y ustedes son empresarios y saben qué hacer, pero hartan. Pongan ficción".

Laurita Fernández rompió el silencio y dijo lo que piensa de Susana Roccasalvo: "Me enteré de todo"

Laurita Fernández se hizo eco del enojo al aire de Susana Roccasalvo, luego de que haya pautado una nota en su programa que no se terminó de concretar. En este contexto, la actriz y bailarina le respondió a la conductora tras haber sido interceptada por el móvil LAM.

La conductora de Bienvenidos A Bordo por El Trece está en medio del estreno de Matilda, el musical en el Teatro Gran Rex como protagonista junto a José María Listorti. Es por eso que pactaron varias entrevistas para dar a conocer el espectáculo, entre ellas al programa Implacables, conducido por Susana Roccasalvo en El Nueve.

Sin embargo, eso no sucedió y Laurita nunca fue a dar la nota, motivo por el cual Roccasalvo estalló de furia. "A Susana la quiero mucho, la conozco hace muchos años y la respeto un montón. Lo que pasó es que estábamos haciendo pasada general y cuando terminó me enteré de todo", explicó la actriz en diálogo con el móvil de LAM, ciclo que conduce Ángel De Brito por América TV.

"Ahí, lo primero que hice fue escribirle y hablar con ella en privado y fue muy amorosa conmigo. Ella entendió que el tema era ajeno a José María y a mí. Lamentablemente, se atrasó la primera pasada general, pasaron cosas técnicas y no llegamos", sostuvo Laurita. La obra de teatro tiene a un elenco actoral conformado por Laurita Fernández, José María Listorti, Radagast, Fernanda Metilli y tres niños de entre 9 y 12 años.