Conflicto social hoy 29 de noviembre: paro, marchas y piquetes contra Milei

Concluye una semana que, nuevamente, estuvo marcada por las movilizaciones en las calles, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires. A la típica marcha de jubilados de los miércoles, se sumó el jueves una protesta de enfermeras y enfermeros de hospitales porteños, que reclamaban ser reconocidos como profesionales de la salud.

Protesta de enfermeras y enfermeros

Este jueves, personal de enfermería de CABA hizo un paro por 24 horas y se movilizó a la Legislatura porteña, donde los diputados de la Ciudad resolvieron votar el proyecto de ley que no los incluía en la lista de profesionales de la salud. Después de la votación, la Policía reprimió a los manifestantes.

Andrea Ramírez, enfermera del hospital Ramos Mejía y presidenta de la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE), manifestó: “La sesión de hoy en la Legislatura fue escandalosa, ya que después de asumir el compromiso en campaña del reconocimiento a la enfermería, la UCR hoy le facilitó al PRO sus aliados el bloqueo a nuestra inclusión en la .6035. Aberrante. No me quiero olvidar de los impresentables libertarios, todos, desde Marra que no estuvo en toda la sesión y llegó solo a votar contra la enfermería, hasta el resto de los integrantes de ese bloque que hasta dos días antes nos decían que tenían dudas porque no entendían qué se estaba votando y terminaron bancando a Macri y Quirós. Hablan contra la casta, pero hoy en la Legislatura tranzaron votos a cambio de favores contra la enfermería".