La fuerte acusación que persigue a Laurita Fernández: "Falta de respeto"

A días de su debut teatral, la reconocida conductora enfrenta un fuerte revés mediático.

A tan solo una semana de debutar en la obra teatral Matilda, la cual protagonizará junto a José María Listorti, Laurita Fernández recibió una fuerte acusación. Una reconocida conductora habló sin filtro y se colocó a la bailarina en el foco mediático.

La obra se estrenará el próximo 1 de junio y actualmente todo el elenco se encuentra en los últimos ensayos. Sin embargo, parece que la producción dejó plantado a un programa que se mostró interesado en hacerles una nota en el marco de la llegada de la obra a los escenarios. "Son gente mal educada", lanzó la conductora del ciclo perjudicado.

Se trata de Implacables, ciclo de espectáculos conducido por Susana Roccasalvo en El Nueve. Según denunció la presentadora, la productora del show había pautado una nota con ellos, pero a último momento se las canceló y dejó plantada a la cronista. "Se terminó la obra Matilda en este programa. Gente mal educada, poco solidaria con el único programa en la televisión que apoya el teatro", lanzó.

"La falta de respeto de la gente es hacia ustedes, los televidentes", continuó. Luego, determinó: "Vendieron 30.000 entradas, pero tienen que vender muchas más, muchachos. Y se viene el verano, parece ser. Organísense. Hagan las cosas como la tienen que hacer y no le falten el respeto a los otros trabajadores".

Indignada por la situación, Roccasalvo determinó: "Porque el teatro vive de nosotros, de la difusión que hacemos. Se terminó. Que Dios los ayude a todos".

Qué pasó con la obra Matilda en Intratables

"Hace aproximadamente ocho días yo hablé con el director general, Ariel del Mastro para hacer una nota antes del debut del 1 de junio. Le dije 'el sábado prestame 15 minutos a Laurita y a Listorti', y me dijo que sí. Me los podía liberar en un contexto de ensayo", reveló Roccasalvo sobre la situación.

Luego, sumó: "La fueron dilatando, dilatando… se presentó el director, Ariel del Mastro, en el hall donde está nuestra cronista y no le permití que saliera porque en televisión la que sé soy yo, no ellos. Más excusas el público no quiere sabe". Finalmente, sentenció: "Esta falta de respeto sucede porque no están en Argentina los Rotemberg, Carlos y Tomás. Porque las otras empresitas que producen, que saben poner la plata y nada más, ni siquiera se acercaron a la cronista a decirle que tenían un problema. ¡Están ensayando hace dos meses! Los chicos ya hicieron funciones".

La extraña situación que vivió Laurita Fernández en Uruguay: "Nos encapucharon"

Laurita Fernández dejó de lado por un rato a El Trece, canal en el que conduce de lunes a viernes en la pantalla de El Trece, y viajó a Uruguay para formar parte de un programa de TV. Allí protagonizó una extraña situación que decidió compartir luego de su participación.

Teniendo en cuenta que es una estrella no sólo en la Argentina sino también en tierras charrúas, Laurita fue invitada a Quién es la Máscara, programa en el que los famosos deben cantar y bailar disfrazados de animales para que un jurado y el público adivinen quién es la persona en cuestión.

A la presentadora y modelo le tocó disfrazarse de koala y, curiosamente, relató cómo fue su vivencia: "Fue una experiencia distinta a la que hice jamás y que voy a hacer, creo". Todavía sorprendida, relató: "Llegamos, vine con mi profe de canto Emi, para que me ayude en las canciones, nos metieron en una camioneta, a las dos nos encapucharon, me sentía como en esas películas en las que vas a robar un banco, y de pronto llegamos al canal, cada cosa que necesitaba lo tenía que escribir en un papel y pasarlo por debajo de la puerta, nadie sabía quién eras".

"Querías ir al baño y tenías que montarte y ponerte el casco, los guantes, el buzo, el pasamontañas, todo", agregó Laurita en diálogo el conductor del programa emitido por Teledoce (Uruguay), sin poder salir del asombro sobre todo lo que debió hacer para que absolutamente nadie del canal se enterara de su identidad y no arruinara el programa.

De todas formas, se mostró contenta por su participación en Quién es la Máscara: "Fue impresionante y la verdad ensayar, bueno..., el koala es hermoso, pero tenía un ojo acá y el otro acá (NdeR: señalando puntos opuestos), entonces yo llegaba a ensayar y no se veía nada". Y añadió: "Los bailarines, la verdad, unos genios, el coreógrafo también, porque en el medio de las coreografías me gritaban: ‘a la derecha’, ‘a la diagonal’, y me iban ayudando porque estábamos medio ciegos”

Finalmente, Fernández sostuvo que se siente muy recibida por los uruguayos: "La verdad es que fue maravilloso. Yo vengo a Uruguay desde chiquita con mi familia, pasé todos mis veranos acá, mi hermana aprendió a caminar acá, en Uruguay, y nos vivíamos sacándonos fotos. Así que para mí estar acá con todos ustedes, con las cosas lindas que me regalaron es un placer".