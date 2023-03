Laurita Fernández: "Vi Matilda y me obsesioné con mover los muebles por telequinesis"

En diálogo con El Destape, la actriz y conductora Laurita Fernández palpitó el gran estreno de Matilda, el musical, producción que llegará al Teatro Gran Rex el próximo 1 de junio.

El 1 de junio desembarcará Matilda, el musical en Argentina para llevar la magia de los libros de Roald Dahl al Teatro Gran Rex en vacaciones de invierno. La súper producción que ya se presentó en Broadway y en Londres estará montada con un gran despliegue y promete convertirse en uno de los hitos teatrales del año.

Laurita Fernández como la Señorita Miel, Agustín "Soy Rada" Aristarán encarnando a la temible directora Tronchatoro, y José María Listorti y Fer Metilli en los roles del Sr y Sra Wormwood encabezarán el elenco adulto del musical que se presentará por 8 únicas semanas durante junio y julio. El reparto se completa con la presencia de 3 elencos de niños que darán vida a la carismática protagonista -Catalina Picone, Victoria Vidal e Isabella Sorrentino serán las Matildas- y sus amigos. En diálogo con El Destape, la actriz y conductora Laurita Fernández adelantó los cambios y novedades que tendrá esta fresca versión de la clásica aventura de los '90 que dirigió Danny DeVitto y se grabó en la retina de padres e hijos.

La entrevista con Laurita Fernández

- ¿A qué momento de tu vida te lleva la película Matilda?

La icónica película de los '90 me lleva a muchos recuerdos lindos, sé que Netflix hizo una remake con el musical, pero no es la misma historia que conocemos todos. Una de las primeras veces que vi la clásica Matilda terminé intentando mover los muebles por telequinesis, como ella. ¡Hacía fuerza con los ojos para ver si podía mover el control remoto de casa! Otra de las escenas que más me impactó fue la de la torta de chocolate, que va a estar representada en el musical y está buenísima. Hay toda una canción que gira en torno a ese momento.

A decir verdad, también tuve dudas sobre cómo algunos momentos de la película -como la escena que Tronchatoro revolea a una nena de trenzas por los aires- serían adaptados en el musical. Por como corren los tiempos pensé que podía quedar raro, pero no, en el musical se mantiene la esencia de la historia. Puedo confirmar que en el musical hay revoleo de nenes y maltratos de Tronchatoro (risas) ¡Los trucos son increíbles!

- Hace muy poco Roald Dahl fue noticia por una cancelación de su obra literaria. ¿Estás al tanto de este tema? ¿Sentís que son necesarias historias para las juventudes que hablen de las crueldades de la vida cotidiana?

Si bien no leí lo de Roald Dahl pienso que debe haber sido algo parecido a lo que sucedió con la cancelación de algunos aspectos de los clásicos de Disney. Me parece que está bueno que existan historias como las que propone Dahl. No es que esté en contra de los cuentos de Blancanieves y Cenicienta que leí cuando era chica, pero la realidad es que las historias son mucho más ricas cuando hay condimentos de todo tipo y del mundo real, con los que puedan encontrarse los chicos. Está buenísimo no quedarnos solamente en la concepción del cuento clásico con la princesa y el príncipe que se dan un beso, vencen a la bruja malvada y fin. En esta versión de la clásica historia de Matilda, a ella la tratan mal sus papás y la directora, y así y todo logra ser una mujer con la iniciativa y valentía que quizás mi personaje, la Señorita Miel, no tiene al principio.

- ¿A qué creés que se debe esa falta de valentía de tu personaje, la Señorita Miel?

A la terrible infancia que tuvo y a una sumisión para con esta tía vil que es Tronchatoro. Es un personaje que nunca tuvo herramientas ni nadie que le enseñe a enfrentarse a sus demonios y con la llegada de Matilda logra hacer un cambio que la hace crecer como persona. Llevado a la realidad el efecto es bastante similar: la energía de los chicos te contagia, es maravillosa, no se cansan nunca y te hacen revalorizar lo que estás haciendo.

- ¿Trabajaste en algún otro proyecto con chicos?

Nunca en una producción de esta magnitud. Son tres elencos que van a ir rotando, la realidad es que son muchos.

- Me imagino que debe ser un tanto difícil aprenderse todos los nombres.

Estoy en eso (risas). Nos llamamos por los personajes y así es más fácil.