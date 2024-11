Cuántos argentinos se fueron al exterior y en qué país reside la mayoría

Cuántos argentinos se fueron al exterior y en qué país se reside la mayoría

La cantidad de argentinos que se fueron al exterior en los últimos diez años fue revelado por el Gobierno nacional a partir de un aproximación que realizó la Dirección General de Migraciones a partir del padrón electoral en otros países del mundo. Se dio a conocer la cifras de argentinos que se fueron del país desde el 2013 hasta el 2023 y los principales destinos que eligieron para emigrar.

El Poder Ejecutivo detalló que fueron 1.803.000 argentinos los que emigraron desde 2013 hasta 2023 en una proyección presentada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La cifra surge de una estimación realizada por la Dirección General de Migraciones, con base en cálculos oficiales, y no a un registro preciso de residentes.

Para el informe, se utilizó como referencia el número de argentinos efectivamente registrados en el padrón electoral del exterior (450.697). A esta cifra se le aplicó un índice de 4 a 1 para inferir el total de la comunidad potencial que reside en el exterior.

En ese sentido se publicó un top 20 que encabeza España como el principal destino de emigración con un total de 114.825 personas. Le sigue Estados Unidos con 101.388 argentinos. Los siguientes puestos siguen con Italia con ub total de 23.797, luego Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile. En otro orden se encuentran Israel, México y Alemania. Mientras que completan el top 20 Bolivia, Canadá, Australia, Reino Unido, Perú, Francia, Suiza, Venezuela, Colombia y Ecuador.

País padrón electoral

Paises cantidad de argentinos España 114.825 Estados Unidos 101.388 Italia 23.797 Brasil 22.068 Paraguay 20.976 Uruguay 20.611 Chile 20.253 Israel 14.184 México 12.645 Alemania 11.500 Bolivia 10.450 Canadá 9.616 Australia 7.490 Reino Unido 7.427 Perú 6.480 Francia 6.252 Suiza 5.151 Venezuela 4.508 Colombia Ecuador 2.980 2.646

El dato fue revelado tras la consulta de la senadora nacional, Carmen Álvarez Rivero (PRO), quien pidió información sobre la cantidad de argentinos "que se hayan radicado en el exterior (según padrón y residencia)" en los últimos 10 años. La legisladora Rivero además solicitó que detalle "los 20 países principales" que los argentinos eligieron para irse a vivir al exterior.

El Gobierno desplazó al embajador argentino en España y cambió al cónsul en Nueva York

Recientemente, el Gobierno desplazó este miércoles al embajador argentino en España, Roberto Bosch, y analiza quién será su reemplazante. Así lo confirmó la agencia Noticias Argentinas tras citar a fuentes oficiales. Además, Cancillería confirmó que cambiará al cónsul en Nueva York, Estados Unidos. No hubo todavía un anuncio oficial desde Casa Rosada sobre el desplazamiento de Bosch de la embajada en España. Bosch formaba parte de la delegación diplomática que la administración libertaria heredó del gobierno del ex presidente Alberto Fernández, y que la ex ministra de Relaciones Exteriores Diana Mondino tampoco modificó.

El ex embajador en el país ibérico era quien había secundado a Ricardo Alfonsín durante su paso por esa sede diplomática en el país europeo. Con la llegada del gobierno del presidente Javier Milei, la planta diplomática se mantuvo y Bosch pasó a encabezar las relaciones con España.

Sí hubo una comunicación respecto al cambio de cónsul. "La Cancillería Argentina informa que el nuevo Cónsul General y Director del Centro de Promoción de la República Argentina en la Ciudad de Nueva York será el Ministro de Primera Clase Gerardo Díaz Bartolomé, quien asumirá próximamente sus funciones en los Estados Unidos de América", indicaron las redes sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.