¿Cómo proteger el saldo en caso de perder la SUBE?

Cómo recuperar el saldo de la sube

Son varios los medios habilitados para pagar el boleto del transporte público, sin embargo hay varias personas que todavía mantienen su tarjeta SUBE y la usan para trasladarse en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Perderla o que se rompa puede generar un dolor de cabeza por el dinero que se colocó. Uno que es posible recuperar por medio de un simple tutorial.

Se puede usar la tarjeta de débito, la de crédito y hasta los celulares que cuenten con la conectividad NFC. Algunos medios de transporten comenzaron a sumar el QR para agilizar aún más el pago de boleto. Una serie de medidas pensadas para no restringir la posibilidad de viajar a un solo formato. Aunque la utilización del plástico sigue siendo el preferido por varios a pesar de su antigüedad.

"La SUBE del Eternauta", expresó Tourinyann, como figura su usuario de X (Ex Twitter). En el posteo, se puede apreciar una tarjeta que corresponde a un modelo que se puso en circulación en el 2017. Está claro que el paso del tiempo provocó que se pierdan la intensidad de los colores, que la superficie delantera sufra un considerable desgaste y no sea posible distinguir los números. Lo particular es que se encuentra en funcionamiento y es posible recargarla como usarla para abonar pasajes.

Muchas veces, el daño que sufre algunas de las tarjetas provoca el temor de los pasajeros de no poder recuperar el saldo que se había destinado para usar el transporte público. Lo mismo sucede con aquellas situaciones en las cuales no se recuerda donde fue colocada o en el caso más extremo cuando se registra un robo. Sin embargo, hay un tutorial que permite bloquear el dinero para luego recuperarlo.

¿Cómo recuperar el saldo de la SUBE?

Dar de baja la SUBE desde la aplicación o ingresando al sitio web, sin importa el motivo. Esperar 72 horas hábiles, en ese lapso se recibirá un mail que confirmará el saldo disponible y a recuperar. El mismo mensaje dará una serie de pasos que deben seguirse para que el dinero se acredite en la nueva SUBE.

Para que el saldo quede impactado en la nueva tarjeta solo alcanza con acercarse a una terminal de carga disponibles en kioscos o estaciones de trenes. También es posible por medio de la app Carga SUBE que se puede descargar en celulares que dispongan de la conectividad NFC.

Aumentan colectivos, trenes, subtes y premetro en junio 2025: el precio de cada tarifa

A partir del 1 de junio, los pasajeros que hagan uso del servicio del transporte público en la Ciudad de Buenos Aíres tendrán que pagar boletos con un aumento del 4.8%, que impactará en colectivos, subtes y premetro. Es importante recordar que esta nueva suba impacta nada más en los medios de circulación que dependen del CABA, porque los del AMBA siguen congeladas por el Gobierno Nacional.

Tarifas de colectivos en CABA desde junio

0 a 3 km : $472,27.

3 a 6 km : $526,10.

6 a 12 km : $566,65.

12 a 27 km: $607,21.

Subte y premetro: nuevas tarifas