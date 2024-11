Yanina Latorre fulminó a Yuyito González con una dura revelación: "Fracasada"

Yanina Latorre dilapidó a Yuyito González.

La periodista de espectáculos Yanina Latorre le tiró con todo a la novia del presidente Javier Milei, la conductora Amalia "Yuyito" González, tras un duro ida y vuelta entre ambas en donde la esposa de Diego Latorre fulminó a la "primera dama".

Tras varias declaraciones cruzadas, la pareja del mandatario habló sobre Latorre en su programa Empezar el Día (Ciudad Magazine) y no anduvo con vueltas: "Bueno, Yanina conoce como nadie el tema de las humillaciones y de los cuernos. Tiene un master sobre el tema".

Esto no quedó ahí sino que Yanina Latorre le contestó furiosa: "Prefiero saber de cuernos y humillaciones y no ser amante de presidentes y tipos casados. ¿Algo más querés que diga de Yuyito? Chupamelá, Yuyito, que seas la novia de Javier Milei no te para decir cualquier pelotudez".

"Explicame. Se de cuernos, se de humillaciones. Y.. me metieron un cuerno. Lo perdoné. Un polvo. Lo vendieron, lo extorsionaron. ¿Qué querés que haga? Soy la víctima Yuyo", continuó la periodista en respuesta a Yuyito González. Claramente le molestó que se refiriera a la relación que se hizo pública entre su marido, el ex futbolista Diego Latorre y Natacha Jaitt.

Además, Yanina Latorre pidió que "algún asesor presidencial le enseña a la novia del presidente a tratar a las mujeres" y sostuvo que "no se bardea a una mujer cornuda, si se bardea a una mina que es amante de tipos casados".

Siguiendo esa línea, la periodista de espectáculos continuó furiosa contra la pareja de Javier Milei: "Quiero verte si te invita Susana Giménez y hacés once puntos (de rating), pedazo de fracasada".

"Me calenté. Por qué me tienen que decir cornuda todos los días, boludo. Estoy podrida de que me digan cornuda. ¿A vos no te metieron nunca los cuernos Yuyito? ¿Estás seguro? Ojalá no le meta los cuernos Milei a Yuyito, porque me enteré de unas cosas", cerró Yanina Latorre muy enojada con Yuyito González.

"Salí de ahí Maravilla", la advertencia de Yanina Latorre a Javier Milei

Esta no es la primera vez que la panelista de LAM (América TV) se muestra tan enojada con la "primera dama" sino que hace unas semanas sostuvo que Yuyito "enloqueció, flasheó primera dama, flasheo poder, no quiere hablar de Fátima Flórez, no quiere hablar con los periodistas, ya no contesta de Milei, se calienta, una maltratadora".

"Yuyito González me tiene podrida. Milei, salí de ahí, Maravilla. Haceme caso, yo sé lo que te digo. Peligro. Todos los días abre el programa diciendo alguna gilada", agregó Yanina Latorre advirtiéndole al presidente sobre las actitudes de su pareja.