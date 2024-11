Fuego amigo: el Pollo Vignolo atacó a Riquelme por Boca en ESPN F90

El palazo menos pensado: el Pollo Vignolo atacó a Riquelme en ESPN F90.

Sebastián "Pollo" Vignolo sorprendió a todos en la televisión y atacó directamente a Juan Román Riquelme en ESPN F90, después de la eliminación frente a Vélez en la semifinal de la Copa Argentina 2024. El conductor del programa que se emite de lunes a viernes a las 13 cruzó al presidente del club de La Ribera por los fracasos del equipo durante este año, tanto con Diego Martínez como entrenador como con Fernando Gago en el banco de los suplentes.

El relator no tuvo piedad con una persona a la que define como su amigo y lo fulminó por este magro año del "Xeneize". Con relación a la valoración del dirigente de la instancia a la que llegó el cuadro azul y oro en este torneo, "Seba" opinó que "este Riquelme no se pondría de acuerdo con el Riquelme que estaba afuera del club". Y aseveró irónicamente que "ningún hincha va a ir al Obelisco a festejar una semifinal de la Copa Argentina...".

Los fuertes palazos del Pollo Vignolo a Riquelme por Boca en ESPN F90: "No no, la vara tan baja no..."

En su editorial de introducción habitual del programa, en este caso el de la edición del jueves 28 de noviembre, el conductor consideró que "Boca puede tropezar varias veces con la misma piedra". Al instante, recalcó que "es increíble porque le pasan cosas que ya le pasaron, los protagonistas son los mismos" y aclaró con respecto a su amistad con el ídolo: "Confío más en la gente que me dice siempre la verdad, por más que no esté buena la noticia. A mí no me digas que estoy bien cuando estoy mal, no servís como amigo...El amigo te dice la posta. Te duela o no te duela, buscará la forma. Te dice: ´Vení, vamos a tomar un café, no te veo bien...´. Si me dice que estoy bien y no estoy bien, no me quiere".

Riquelme y el Pollo Vignolo, amigos desde hace muchos años.

Al mismo tiempo, el "Pollo" Vignolo aseguró que "Boca tiene todo para ser feliz" y que "parece una utopía que hoy Boca tenga que andar rezando para entrar a la Copa Libertadores". Incluso, sostuvo que buscó "refuerzos a las apuradas" y disparó con sarcasmo: "Todavía no vi las remeras que digan ´Boca semifinalista de la Copa Argentina´, no vi a nadie en el Obelisco...". "¿Cómo no le van a reclamar a Boca que juegue la Copa Libertadores?", se indignó el relator. También reflexionó que "el Riquelme que estaba afuera no se pondría de acuerdo con el de adentro, le diría ´¿pero qué estás diciendo?´. ¡Si ellos conocen la historia más que nadie porque la escribieron ellos!". Y concluyó, furioso: "¡No, no, la vara tan baja no! ¿Cómo puede ser que un técnico a los cinco partidos ya parezca gastado? Así, no hay traje que aguante. Es siempre lo mismo, es una película vieja. El Riquelme que estaba afuera con el que está hoy adentro no se pondrían de acuerdo, piensan diferente".

Las palabras de Riquelme que indignaron al Pollo Vignolo: "Compitió"

En la entrevista con TyC Sports posterior a la eliminación ante Vélez, el presidente del "Xeneize" consideró: "Siempre paso por el vestuario. Por la Copa Argentina, me divierte acompañar al equipo. Es mi obligación estar acá. Fue un partido de fútbol. Teníamos ilusión de llegar a la final. Ahora tenemos que continuar con lo que queda". Luego, aseguró que "fue un partido divertido", remarcó que "hubo muchos errores de los dos equipos" y que "la suerte jugó del lado" del "Fortín". "Tuvimos un partido con situaciones complicadas. Ir 2-0, un gol en contra, una expulsión... Se estaba poniendo todo difícil. El equipo compitió. Así como tuvo muchos errores, tuvo cosas muy buenas. No es fácil ir 2-0 con un jugador menos, pasar a ganar. Al final, con dos centros nos terminan dando vuelta el partido", expresó el emblema azul y oro.

"Teníamos ilusión de llegar a la final y no pudimos. Ahora tenemos que pensar en los partidos que nos quedan, tratar de hacerlo bien, pedirle a la gente que nos acompañe", profundizó el exenganche. Y completó: "Sabemos que en el año tuvimos cosas buenas y otras no tanto. No vivo de la manera que quieren instalarle a la gente. Hemos sido semifinalistas de la Copa Argentina, que no es fácil. Hemos sido semifinalistas del torneo pasado, cuando nos tocó jugar contra Estudiantes, que el equipo compitió bien".