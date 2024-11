"Seguiré usándolas" - El veto de Australia a los niños en las redes causa indignación y alivio

Imagen de ilustración de las aplicaciones Facebook, Instagram y TikTok en un teléfono inteligente delante de una bandera australiana

Los australianos reaccionaron el viernes con una mezcla de enfado y alivio ante una prohibición de las redes sociales para menores de 16 años que, según el Gobierno, es pionera en el mundo, pero que gigantes tecnológicos como TikTok sostienen que podría empujar a los jóvenes a "rincones más oscuros de internet".

Australia aprobó a última hora del jueves la prohibición de las redes sociales para menores, tras un encendido debate que ha desatado pasiones en todo el país, sentando un precedente para jurisdicciones de todo el mundo con una de las normativas más duras contra las grandes tecnológicas.

La ley obliga a los gigantes tecnológicos, desde el propietario de Instagram y Facebook, Meta Platforms, hasta TikTok, a impedir que los menores tengan o abran cuentas en sus redes, con el riesgo de recibir multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (32 millones de dólares estadounidenses). En enero se iniciará un ensayo de los métodos de aplicación y la prohibición entrará en vigor dentro de un año.

"Las plataformas tienen ahora la responsabilidad social de garantizar que la seguridad de nuestros hijos es una prioridad para ellas", dijo el viernes el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

"Nos estamos asegurando de que las madres y los padres puedan tener esa conversación diferente hoy y en el futuro."

Al anunciar los detalles de la prohibición a principios de este mes, Albanese citó los riesgos para la salud física y mental de los niños derivados del uso excesivo de las redes sociales, en particular los riesgos para las niñas derivados de las representaciones dañinas de la imagen corporal y los contenidos misóginos dirigidos a los niños.

El viernes, en Sídney, las reacciones a la prohibición fueron diversas.

"Creo que es una gran idea, porque me he dado cuenta de que las redes sociales no son realmente apropiadas para niños, a veces pueden ver algo que no deberían", dijo Francesca Sambas, residente en Sídney.

Otros fueron más mordaces.

"Estoy muy enfadado, creo que este Gobierno ha tirado la democracia por la ventana", dijo Shon Klose, de 58 años.

"¿Cómo es posible que se inventen estas normas y estas leyes y se las impongan a la gente?"

Los niños, por su parte, dijeron que intentarían encontrar una forma de eludir la prohibición.

"Creo que seguiré usándolas, pero a escondidas", dijo Emma Wakefield, de 11 años.

PIONEROS

Países como Francia y algunos estados de Estados Unidos han aprobado leyes para restringir el acceso de los menores sin permiso paterno, pero la prohibición australiana es absoluta. En Florida se ha impugnado ante los tribunales una prohibición total para menores de 14 años por motivos de libertad de expresión.

El Partido Laborista de Albanese obtuvo el apoyo decisivo de los conservadores a la ley, que fue aprobada por la vía rápida en el Parlamento del país como parte de los 31 proyectos de ley aprobados en un caótico último día de sesiones parlamentarias del año.

El Gobierno ha afirmado que se avisó con suficiente antelación, ya que la prohibición se planteó por primera vez tras una investigación parlamentaria a principios de año en la que se escucharon testimonios de padres de niños que se habían autolesionado debido al ciberacoso.

Sin embargo, las empresas de redes sociales y algunos parlamentarios han criticado el proyecto, afirmando que no ha sido debidamente examinado.

Un portavoz de TikTok, muy popular entre los usuarios adolescentes, dijo el viernes que el proceso se había precipitado y corría el riesgo de poner a los niños en mayor peligro.

"Estamos decepcionados de que el Gobierno australiano haya ignorado el consejo de los muchos expertos en salud mental, seguridad en línea y defensa de los jóvenes que se han opuesto firmemente a la prohibición", dijo el portavoz.

Albanese afirmó el viernes que aprobar el proyecto de ley antes de que se haya completado el ensayo de verificación de la edad era el enfoque correcto.

"Nuestro mensaje a los padres australianos es que les cubrimos las espaldas", afirmó Albanese.

"No sostenemos que su aplicación vaya a ser perfecta, al igual que la prohibición del alcohol para los menores de 18 años no significa que alguien menor de 18 años nunca tenga acceso, pero sabemos que es lo correcto."

La prohibición podría tensar la relación de Australia con su aliado clave, Estados Unidos, donde el propietario de X, Elon Musk, una figura central en la Administración del presidente electo Donald Trump, dijo en una publicación este mes que parecía una "forma encubierta de controlar el acceso a internet de todos los australianos".

Asimismo, la medida alimenta el antagonismo existente entre Australia y los gigantes tecnológicos, en su mayoría radicados en Estados Unidos. Australia fue el primer país en obligar a las plataformas de redes sociales a pagar derechos de autor a los medios de comunicación por compartir sus contenidos y ahora planea amenazarlas con multas por no combatir las estafas.

Con información de Reuters