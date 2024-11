Tristeza por lo que se conoció de Fátima Flórez y su ex: "Distinta"

La dura acusación del ex de Fátima Flórez

La relación de la imitadora Fátima Flórez con el presidente Javier Milei dejó mucha tela para cortar aún tiempo después de su separación y volvió a poner en el primer plano de lo mediático a la humorista que se prepara para la temporada de verano en Carlos Paz.

En las últimas horas, el ex de la actriz brindó una entrevista en Socios del Espectáculo, programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece y habló sobre su vínculo con Fátima y sorprendió a todos con algunas revelaciones.

"Fui muy ingenuo, la vida me cambió de un día para el otro. No esperaba eso que pasó y pasó", expresó el productor Norberto Marcos, ex marido de Fátima Flórez durante la entrevista para el programa de espectáculos.

"Fátima era una persona totalmente distinta, mucha influencia externa y la aparición de ciertos personajes en nuestras vidas. El problema no fue Javier Milei, fue consecuencia de obsecuentes que le empiezan a llenar la cabeza. Cuando el negocio pasa a ser más importante que la familia. La gente no puede ver a alguien que es exitoso, todos quieren comer del mismo plato", agregó en referencia a la relación de su ex con el presidente.

Norberto Marcos continuó hablando de su vínculo con Fátima Flórez: "Nos jodieron la vida a los dos, el tiempo me va a dar la razón. Guillermo Marín es una consecuencia, es muy difícil ocupar mi lugar. La veo sin GPS a Fátima en Estados Unidos". Respecto de la relación de la humorista con Javier Milei, sostuvo que "si hay amor esas cosas no pasan". "A veces me cuesta creer que haya habido un cambio tan repentino, el amor es otra cosa".

También se refirió al conflicto legal entre ambos: "Yo lo hablé con ella y le dije ‘no seamos locos, no metamos a los abogados en esto’, pero la necesidad de cámaras. No lloro solo por Fátima, lloro por mí, por los dos. Me hubiera gustado tener un hijo con Fátima, a ella se le fue el amor".

La fuerte declaración del ex de Fátima Flórez: "Ladrones"

Durante la entrevista realizada por el periodista Matías Vázquez, le señalaron a Norberto Marcos las palabras de "amor" que tuvo ella públicamente hacia él, pero el productor tuvo otra respuesta: "Dio una versión muy linda, no sé si mintió pero ahora quiere dar una imagen distinta, la familia habría que haberla cuidado antes. Se metió con mi hijo, eso es imperdonable. Insinuó que mi hijo era ladrón y ella estaba rodeada de ladrones".

"No volvería con ella, de ninguna manera. Tendrían que pasar muchas cosas, para empezar disculparse con mi hijo y demostrarme que quiere hacer una familia. Es imposible porque ella ya está en otras historias, está en otra búsqueda. Es otra Fátima, completamente distinta a la que yo conocía, que lo disfrute. De a poco se va a ir sabiendo la verdad de todo, ella misma se va a ir dando cuenta. Por la cuestión de ego que tienen las estrellas le va a costar reconocerlo. No sé si ella llora por mí, si no llora va a llorar", sentenció el ex marido de Fátima Flórez en charla con Socios del Espectáculo.