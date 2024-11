En medio del debate en el Senado por la incorporación o no del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema de la Nación, el senador nacional por Unión por la Patria (UP) Oscar Parrilli apuntó que la postura del bloque fue expuesta en un proyecto que presentaron el año pasado que busca la ampliación de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Todavía no hemos tomado una postura uniforme del bloque”, dijo en entrevista con El Destape 1070. Al comienzo de esta semana, su compañera de bloque Lucía Corpacci -con la venia de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner- firmó el dictamen para que el pliego sea discutido en la Cámara por sobre el de antiaborto Manuel García Mansilla.