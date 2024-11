En medio del debate en el Senado por la incorporación o no del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema de la Nación, el senador nacional por Unión por la Patria (UP) Oscar Parrilli apuntó que la postura del bloque fue expuesta en un proyecto que presentaron el año pasado que busca la ampliación de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Todavía no hemos tomado una postura uniforme del bloque”, dijo en entrevista con El Destape 1070. Al comienzo de esta semana, su compañera de bloque Lucía Corpacci -con la venia de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner- firmó el dictamen para que el pliego sea discutido en la Cámara por sobre el de antiaborto Manuel García Mansilla.

Lijo está a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N°4 y su postulación para la Corte fue presentada por el Poder Ejecutivo, en vistas del retiro de Juan Carlos Maqueda. Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), se encuentra entre los jueces más denunciados ante el Consejo de la Magistratura, fue denunciado penalmente por asociación ilícita y lavado de activos y soborno. Y, de las 89 causas de corrupción que estuvieron a su cargo 26 continúan en periodo de instrucción. En su haber una denuncia por parte de Parrilli, que dijo que le intervino el teléfono y fue quien intimó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la investigación por una denuncia realizada por el fallecido fiscal Alberto Nisman.

Más allá de eso, las fichas comenzaron a moverse en los últimos días de cara a lo que se asemeja a una negociación entre el peronismo y el Gobierno, con la firma de Corpacci para tratar el pliego. "Nosotros hemos fijado ya nuestra postura el año pasado cuando dimos media sanción a la ley de ampliación de miembros de la Corte Suprema a 15 miembros con representación igualitaria por género de hombres y mujeres, una representación regional (queríamos jueces y magistrados de la Corte que no respondan a intereses y a los lobbys porteños). Esa es la postura que seguimos manteniendo. Posteriormente, obviamente, vinieron las dos propuestas del Gobierno de 2 miembros de la Corte, manteniendo la CSJN en 5, nosotros creemos que hay que ampliarla y por lo menos discutir el número”, explicó Parrilli.

A continuación, en tanto, sostuvo que todavía no han tomado “una postura uniforme” con respecto a qué harán con las candidaturas tanto de Lijo como de García Mansilla, aunque reconoció que “hay senadores que han firmado el dictamen a pedido de los gobernadores, pero, como bloque, todavía no tenemos una postura definitiva".



"Efectivamente, Lijo me pinchó el teléfono", reiteró durante la conversación con El Destape 1070. Por otro lado, se negó a dar su postura sobre el tema en el que la actual presidenta del Partido Justicialista está a cargo: "No me voy a pronunciar ahora. Yo voy a decidir mi postura cuando yo lo crea oportuno", manifestó y pidió que sean respetados sus tiempos.

"Si hay negociaciones, la llevarán a cabo las autoridades del bloque. Yo no soy autoridad de bloque", dijo, en relación a que quien está a cargo del bloque en Senado es el formoseño José Mayans. "Desconozco si hay negociaciones para votarle un miembro de la Corte a este Gobierno", insistió.

"No sólo fui perseguido por Lijo, también por los miembros de la Corte", dijo. "Los miembros de la Corte, cuando yo les pedí explicaciones (en ese momento era la CSJN la que tenía a cargo la oficina de interpretaciones), yo reclamé por escrito para que me diera explicaciones y tiraron la pelotita a la tribuna. Se hicieron los giles y dijeron que no era responsabilidad de ellos, pero claramente la oficina de escuchas dependía de la Corte, que se la habían sacado a la procuradora con un decreto de Macri, y bajo la órbita de la CSJN se dieron a conocer las escuchas".

Para Parrilli, lo que “hay que negociar” es la ampliación de la Corte y cómo se va a componer, así como “discutir qué Poder Judicial vamos a tener".

"No soy vocero ni intérprete de Cristina", dado que la idea que corre es que la expresidenta fue la que dio luz verde para las conversaciones con el Gobierno. "No es el único problema que hay en la Argentina", apuntó y se manifestó por la exposición del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que estuvo en el Congreso y “describió una Argentina que no existe".