Milei y Villarruel participarán de actos separados el 2 de abril

Este miércoles 2 de abril se conmemorará un nuevo Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. El presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, públicamente enfrentados, encabezarán actos por separado.

Fuentes de Casa Rosada confirmaron a El Destape que, como el año pasado, Milei participará del acto organizado por el Gobierno en el cenotafio de Plaza San Martín. Estarán también autoridades militares y ex combatientes de la guerra de Malvinas.

La principal diferencia con el acto de 2024 es que, esta vez, no estará presente Victoria Villarruel. Desde el entorno de la Vicepresidenta confirmaron a este portal que viajará el mismo miércoles Ushuaia, Tierra del Fuego, para encabezar una ceremonia allí.

El acto de 2024 y la ruptura posterior

En 2024, Milei y Villarruel asistieron juntos al acto en Plaza San Martín, en la Ciudad de Buenos Aires. En el mismo, se dieron un sentido abrazo.

Sin embargo, con el correr del año las rispideces entre el Presidente y su vice fueron haciéndose públicas, hasta que Milei la criticó sin escrúpulos en una entrevista con La Nación Más. "No tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones", aseguró en aquel momento, desligándola de las medidas del Gobierno nacional.

"No participa de las reuniones de gabinete, decidió no participar. Hace mucho tiempo que decide no participar de las reuniones de gabinete", contó el libertario en noviembre. Consultado por si tiene diálogo con Villarruel, sentenció: "Lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles".

En ese momento, sentenció: "Está mucho más cerca del círculo rojo, lo que ella llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta".

Luego, la tensión continuó, principalmente con actos oficiales a los que la Vicepresidenta no fue invitada. En la apertura de sesiones ordinarias del Congreso del 2025, las cámaras volvieron a captar un momento que dejó expuesta la mala relación entre ambos. Sobre el final, cuando la titular del Senado estaba por dar por terminado el acto, el Presidente le dijo directamente: "No terminé, no te apures".

Antes del "no te apures" final, ya habían protagonizado un frío saludo, como se imaginaba en la previa. Villarruel y Milei no se veían en público desde el primero de noviembre de 2024, en un acto de la Policía Federal.