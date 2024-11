Desde el PRO decían el miercoles a la tarde que tenían el quórum en a Cámara de Diputados para tratar el proyecto de ley de Ficha Limpia, que se había caído una semana atrás. Sin embargo, este jueves se volvió a repetir la secuencia pero con menos legisladores: 128 contra 116.

La última sesión del período ordinario mostró una nueva crisis entre los partidos de Mauricio Macri y el del presidente Milei, La Libertad Avanza (LLA), ya que al oficialismo le faltaron legisladores para completar el quórum. En el medio, el PRO y otros bloques del ex dialoguismo lanzaron acusaciones contra el mileismo por supuestos acuerdos con Unión por la Patria.

"Hoy me siento burlada", se lamentó con voz entrecortada la diputada del PRO Silvia Lospenatto en las expresiones en minoría. Los amarillos, que habían impulsado el proyecto, fueron los primeros en expresar sus fastidio por la sesión caída.

El jefe de la bancada de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, responsabilizó a LLA por no haber llegado al quórum."Quieren que Cristina (Kirchner) sea candidata para enfrentar a (el diputado José Luis) Espert o (la secretaria General de la Presidencia) Karina Milei en la provincia de Buenos Aires", lanzó el lilito, que denunció un supuesto pacto entre Unión por la Patria y LLA. Facundo Manes y Democracia Para Siempre siguieron también con esa linea.

López, al igual que sus compañeros de bloque Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, mantuvieron feroces cruces con LLA. "Ganen una elección", le espetó Lisandro Almirón.

"¡Lavate la boca!", respondieron lilitos cuando Nicolás Mayoraz nombro a la líder del partido Elisa Carrió y recordó que en 2023 apoyó la candidatura en el balotaje de Néstor Kirchner. Ferraro se le vino al humo al santafesino.

Lo de Lospenatto y el cruce libertarios - lilitos no fue el único momento de histrionismo de la sesión. Lourdes Arrieta de Fuerzas del Cielo explicó entre lágrimas que no dio quórum porque el proyecto de Ficha Limpia debe "ser ampliado al poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial". "Son unas hipócritas y no tengo miedo de decirlo", gritó la ex oficialista.

López sustentó su teoría señalando que a LLA le faltaron nueve diputados: Carolina Píparo, Lorena Macyszyn, Gerardo Gonzalez, Pablo Ansaloni, Jose Peluc, Santiago Santurio, Alvaro Martínez y Emilia Orozco. Esta última mostró, en las expresiones en minoría, un comprobante del ingreso a la Guardia del anexo para justificar que no había llegado. Circularon en los pasillos versiones de que habrían sido más descompuestos en el bloque. Gerardo Huesen, que sí llegó al quórum, mostró su certificado en La Nación Más. "Llegué con problemas de descompostura, he comido fiambres".

García y Pagano fueron los únicos que habían faltado en la sesión de la semana pasada. La ex periodista transita un embarazo y, según señalaron fuentes parlamentarias, era la única de LLA que estaba ausente con aviso. Santurio tiene fuertes vínculos con la Casa Rosada, tanto con Karina Milei como la fracción cuya cabeza es el asesor presidencial Santiago Caputo.

Integrante de este grupo y conocido por su clarividencia para los despidos de funcionarios, Daniel Parisini, Gordo Dan en Twitter, recordó que dos espejos internacionales en los que Milei se observa, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y el ex mandatario brasileño Jair Bolsonaro, no podrían haber sido candidatos con una ley como Ficha Limpia.

Los otros bloques tuvieron sus ausentes: Gabriel Chumpitaz, Anibal Tortoriello y José Núñez (PRO), Miguel Pichetto, Nicolás Massot, Ricardo López Murphy, Jorge Ávila, Natalia De la Sota y Alejandra Torres (Encuentro Federal), Mariela Coletta y Jorge Rizzotti (Democracia para Siempre), José Tournier y Natalia Sarapura (Unión Cívica Radical), Osvaldo Llancafilo (MPN) y Arrieta.

López Murphy y Torres estaban de viaje. Los radicales no pudieron precisar por qué se ausentaron los suyos. Coletta también transita un embarazo. Cuando se consultó sobre los ausentes del PRO, fuentes del partido respondieron: "Son unos pelotudos".

El malestar en el partido amarillo escaló desde la cúpula de la pirámide. "¿Queremos o no queremos un país sin corrupción? ¿De verdad nos interesa que los corruptos condenados no puedan seguir ejerciendo cargos públicos o queremos simular y usar esa debilidad como un instrumento de presión en otras negociaciones? ¿A alguien le importa la corrupción o ya estamos resignados? Sé que a una parte de la política, incluso a una parte de la opinión pública, les puede parecer que hay cosas más urgentes", bramó Macri, a través de su Twitter.

Los ausentes del oficialismo y dialoguistas se plegaron a los de la oposición dura, que ya habían expresado su rechazo al proyecto, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, y los ausentes Por Santa Cruz, Independencia e Innovación Federal. En la semana una voz de este bloque había manifestado su malestar con el temario de esta semana. "Esto es solo para el ego de quien redacta el proyecto. Deberíamos estar discutiendo el presupuesto".

Los peronistas y la izquierda coincidieron en definir al proyecto como un elemento proscriptivo. En el caso de Unión por la Patria, creen que el expediente estaba dirigido a sacar a la ex presidenta Cristina Kirchner de cualquier posibilidad electoral.

"Esto tiene menos consenso afuera de la política y, a diferencia de la semana pasada, se perdió el miedo al escrache", especularon desde el peronismo sobre la diferencia con la sesión de la semana pasada. También se aventuraron a conjeturar que Ficha Limpia no tendría demasiado consenso interno en el PRO por fuera de Macri y algunos leales.

Otra teoría se desprende con los ausentes de Encuentro Federal. "No me presto a pantominas. Claro acuerdo del gobierno con los K para lograr la reelección de (Martín) Menem el miércoles. Sabido hace días y expresado con la complicidad de LLA para que no haya quórum hoy. La candidatura de Menem a cambio de la de CFK con ficha limpia como pantalla", publicó en su Twitter el diputado Nicolás Massot.

Por el lado de LLA, minimizaron el twit de Massot. "Él estaba conspirando para que sea Pichetto. Entiende de esto", lanzaron. Fuentes con conocimiento de la interna del oficialismo y aliados, afirmaron que fue un trato "Ficha Limpia o caía Menem". Desde el peronismo lo negaron. "Para las conspiraciones se necesitan más de 103", se desentendieron desde el peronismo.

Así las cosas, el año cierra con una nueva prórroga del presupuesto, ya que no hay certezas de que la Casa Rosada lo envíe - y menos, que acepte cambios pedidos por los gobernadores- y con el anuncio del envío del proyecto de eliminación de las PASO, que no tendría apoyo en la Cámara baja. A menos que el Ejecutivo convoque a sesiones extraordinarias, la actividad legislativa llegó a su fin, aunque para la semana que viene está prevista la preparatoria para la elección del presidente de la Cámara.