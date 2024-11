En paralelo a la ya tensa negociación por el Presupuesto 2025, en la que el gobierno de Javier Milei puso en suspenso en llamado por las sesiones extraordinarias, el PRO no consiguió el número necesario para tratar el proyecto de Ficha Limpia en la Cámara de Diputados con el objetivo de prohibir las candidaturas de condenados por corrupción. El principal aliado del oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) no logró el quórum para sesionar y por eso el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dio por concluída la sesión. Solo faltaba un legislador. La semana que viene el PRO insistirá con una nueva sesión para tratarlo.

La Libertad Avanza (LLA) y el PRO lograron el acompañamiento de los bloques de la Unión Cívica Radical, Coalición Cívica, el MID, Producción y Trabajo, Unidad, MPN, CREO, Fuerzas del Cielo, José Luís Garrido de Por Santa Cruz y gran parte de Encuentro Federal. Si bien se esperaba que Democracia para Todos cooperen con el quórum, se sentaron. En total sumaban 128.

La sesión por Ficha Limpia se cayó por la ausencia de un diputado.

Los 129 ausentes, además de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda y los Trabajadores, incluyeron a Innovación Federal, los tucumanos de Independencia y Natalia De la Sota, Florencio Randazzo, Esteban Paulón, Jorge Ávila, Alejandra Torres (Encuentro Federal), Sergio Acevedo (Por Santa Cruz) y Manuel Aguirre (de Democracia para todos, que se encontraba de viaje)

A estos se sumaron bajas en los propios promotores: Alejandro Finocchiaro, Anibal Tortoriello (PRO) y Mónica Frade se ausentaron por razones de salud. La banca que ocupaba el fallecido Roberto Stefani todavía está sin ocupar. Además, la diputada de La Libertad Avanza Marcela Pagano transita un embarazo avanzado. También se ausentó el mileista Carlos García y el macrista José Núñez, aunque desde el partido amarillo no pudieron precisar los motivos.

Los legisladores del PRO ingresaron al recinto a tratar la Ficha Limpia y otros dos temas de su autoría, la modificación en los códigos procesales por la reiterancia y la creación del registro de de Electores Reincidentes en el Exterior. Se sacaron muchas selfies.

Minutos después, según comentaron voces del bloque amarillo, al titular de la bancada, Cristian Ritondo, "no le daba el cuello" para chequear quiénes estaban y quienes no. Acodado en el estrado de los asesores, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, observaba cómo el oficialismo y aliados nunca llegaban al número necesario para sesionar. Pese a que faltaba uno - y que el socialista Paulón estaban por llegar a su banca-, Menem dio por concluida la sesión, ya que habían pasado los 30 minutos. "Fue quirúrgico", ironizaron desde un bloque del ex dialoguismo luego de que se cayera el quórum.

"Fue un desinterés activo", opinaron voces del PRO sobre la actitud de sus pares para dar quórum. Para uno de los bloques opositores con diálogo con la Casa Rosada, la decisión de Menem de no posponer el período de espera "estuvo bien" porque "sino, sentaba precedente". Aunque también hubo un reproche por parte de la oposición a La Libertad Avanza: "No vimos al oficialismo interesado en ningún momento".