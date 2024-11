El Gobierno reiteró que evalúan designar jueces por decreto y entró en colisión con el Senado

“No descarto que, si la Corte se queda en una situación cercana a la acefalía, el Presidente pueda ejercer esa facultad transitoria", avisó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su informe en el Senado, justamente la Cámara donde se tramitan los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, los dos candidatos del Gobierno para el máximo tribunal. "Hay muchísimos antecedentes en la historia argentina", exageró el representante de un oficialismo que se sabe que no tiene la verdad como un valor importante. Luego, el jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, le entregó una carta firmada por los 33 senadores de su bancada en el que le adelantaban que rechazarán el pliego de cualquier candidato que acepte ser designado en la Corte Suprema por decreto "en comisión". La advertencia encrespó los ánimos de un Gobierno que ya se acostumbró a que le acepten cualquier cosa. Sus voceros oficiosos salieron a decir que si la oposición se resiste no sólo cubrirán las dos vacantes de la Corte por decreto sino también los 150 jueces de demás instancias que deben ser designados.

La senadora Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro, le preguntó a Francos porqué no habían mandado el nombre de una abogada para cubrir la vacante dejada por Elena Highton de Nolasco. “Entendemos el reclamo de la presencia de una jueza mujer. Seguramente, es un tema que el Presidente va a considerar, en caso que estos pliegos finalmente no avancen”, respondió al jefe de Gabinete. Una "paloma" en un Gobierno dominado por ultras, la respuesta contemplativa de Francos no fue del gusto de la Casa Rosada. Especialmente,