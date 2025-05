Alarma para Julián Álvarez: Inter quiere a un campeón del mundo de Atlético de Madrid

Inter va por todo y busca a un campeón del mundo con la Selección Argentina y del Atlético de Madrid de Julián Álvarez.

Mientras Inter se prepara para la final de la UEFA Champions League, ya vislumbra la próxima temporada y puso los ojos en jugador campeón del mundo de la Selección Argentina. Se trata de Rodrigo de Paul, quien no tiene asegurada su continuidad en el Atlético de Madrid y podría abandonar a Julián Álvarez y Diego "Cholo" Simeone.

Según informó este viernes el medio italiano experto en transferencias Tutto Mercato, el Inter viene siguiendo a De Paul desde hace varios meses y, en el próximo mercado de pases, intentaría abrir una negociación con el "Colchonero" y comprar su pase.

Si bien el mediocampista de 30 años jugó la mayor parte de la temporada como titular en el conjunto madridista y mejoró su relación con los hinchas, las charlas para la renovación de su contrato, que vence en junio del 2026, no avanzaron con el "Aleti" y eso podría ser un atenuante para su futuro.

En el equipo "Neroazzurro" ven a De Paul como una pieza que encajaría perfecto en el esquema de Simone Inzaghi. Incluso, meses antes de que cerrara su transferencia al club español, el Inter había averiguado condiciones por el entonces futbolista del Udinese.

Más allá del interés y del recambio que suele haber en la plantilla del Atlético de Madrid al final de cada temporada, la mejora que demostró el exjugador de Racing en su nivel obligará al Inter a realizar una oferta de millones de euros, ya que el "Colchonero" no lo largará fácilmente.

Los números de Rodrigo de Paul en Atlético de Madrid

Partidos: 182.

Goles: 14.

Asistencias: 25.

Sacudón en Racing por lo que se supo sobre Rodrigo De Paul: "Seguro"

Hay un gran impacto en Racing por lo que se supo acerca de Rodrigo De Paul, el mediocampista de la Selección Argentina y Atlético de Madrid. El volante de 30 años surgió en el club de Avellaneda y debutó allí en la Primera División, hasta que se marchó rumbo a Europa en 2014. Más allá de que luego tuvo un regreso sin éxito por seis meses a comienzos del 2016, ahora desde la "Academia" se ilusionan con otra vuelta del ex Valencia a su casa.

Con relación a esta hipotética situación, su excompañero Valentín Viola fue optimista y dijo que está seguro de que "Rodri" se calzará la camiseta celeste y blanca otra vez. Durante la entrevista con el programa de radio partidario de RacingManíacos, el atacante de 33 años fue contundente acerca del futuro profesional de su colega y amigo.

Racing se ilusiona con De Paul por lo que dijo su excompañero Viola: "Va a volver"

Consultado por lo que se viene en la carrera del mediocampista de la Selección Argentina, "Titín" fue muy optimista: "Yo creo que Rodrigo va a volver seguro, él es muy hincha de Racing, muy fanático". Al mismo tiempo, sobre el nacido en Sarandí, repasó que "es muy amiguero, muy familiero, así que eso le va a tirar...". Incluso, remarcó: "Yo no creo que se haya desprendido totalmente de que es el sentimiento y va a volver".

Con respecto a lo que puede pasar por la cabeza del ex Udinese, Viola aseveró que "claro que ahora es joven, él sigue priorizando jugar en Europa y en la Selección, está perfecto porque le está yendo increíble". Y completó: "Pero él es (categoría) ´94. Yo creo que él en seis o siete añitos... Y va a volver en un gran momento porque a él no le gustaría volver a Racing casi retirado y no hacer las cosas bien, él es muy competitivo".

¿Hasta cuándo tiene contrato De Paul con Atlético de Madrid?

El vínculo oficial del mediocampista con el club de España vencerá el 30 de junio del 2026, justo después del Mundial, por lo que en Racing se ilusionan con el regreso del jugador en ese momento a los 32 años.

