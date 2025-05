Sorpresa total: Julián Álvarez se subió a un auto de carreras y la rompió

Julián Álvarez no deja de causar sensación por su espectacular nivel en Atlético de Madrid de España como cada vez que le toca vestir la camiseta de la Selección Argentina, aunque también llama la atención fuera de la cancha. El delantero cordobés se subió a un auto de carreras en las últimas horas, el video no tardó en hacerse viral y los comentarios de los fanáticos inundaron la publicación. Por supuesto, la misma revolucionó todo ya que la "Araña" de Calchín realizó una tarea poco habitual para él.

En este caso, el campeón del mundo en Qatar 2022 participó de una publicidad de Adidas. La misma la compartió con un reconocido exfutbolista, que también logró la gloria máxima en el fútbol. Se trata nada menos que de David Villa, quien "le propuso" al surgido en River Plate dar una vuelta arriba de un monoplaza y se dio un diálogo entretenido entre ambos. El crack del "Colchonero" y la "Albiceleste" no lo dudó, se subió al auto y hasta dio una vuelta para promocionar a la mencionada marca alemana.

La divertida publicidad de Julián Álvarez arriba de un auto de carreras

El exdelantero que se consagró con la Selección de España en Sudáfrica 2010 también fue partícipe de la publicidad. "¿Qué, Julián? ¿Eres capaz?", preguntó el "Guaje" al ex Manchester City de Inglaterra y la respuesta no se hizo esperar: "Uf... No sé si es lo mío", a lo que el español esbozó: "¡Estás listo!".

A esto se sumaron las palabras que el propio ex-Barcelona agregó mientras la "Araña" corría: "Respira, siente la velocidad, confía en tu instinto". Por su parte, luego de bajarse del coche, fue el propio atacante del equipo de Lionel Scaloni el gran protagonista, al darle a su colega unos botines modelo F50 de Adidas y diciéndole: "Y vos... con estos fuiste campeón del mundo".

Julián Álvarez junto a David Villa

Julián Álvarez recordó el penal anulado en la Champions en Atlético de Madrid vs. Real Madrid

"Fue todo muy rápido. En el momento no sentí que fueran dos toques. Y si así fue es muy difícil de percibirlo porque con los botines no es algo que sienta. En las cámaras, en los videos se ve que es algo muy fino, muy delicado, tanto que incluso podemos tener dudas si fueron o no dos toques. La verdad que una lástima porque habíamos hecho una gran fase y podríamos haber ganado", aseguró el delantero sobre aquella eliminación del "Colchonero" en los octavos de final de la UEFA Champions League.

A su vez, en la misma entrevista con Diario AS de España, el cordobés habló sobre la posible llegada de Cristian "Cuti" Romero al conjunto que comanda Diego "Cholo" Simeone y esbozó sobre él: "Ojalá se dé su fichaje. Es un grandísimo jugador y uno de los mejores centrales del mundo para mí". "Es un compañero de la Selección Argentina, pero también una gran persona que nos ayudaría mucho con su esfuerzo para el equipo", concluyó.

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid