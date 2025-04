Sorpresa por Julián Álvarez: fue elegido para jugar en una Selección top de Europa

A Julián Álvarez lo quieren de otra selección europea, rival directo de Argentina.

Julián Álvarez está teniendo una gran temporada en Atlético de Madrid y, en medio de rumores de una posible salida, no sólo lo quieren de otros equipos del mundo. Es que el entrenador de la Selección de España, Luis de La Fuente, llenó de elogios al delantero de la Selección Argentina y hasta reconoció lo que haría para poder tenerlo en "La Furia".

Durante una entrevista con el programa Fútbol es Fútbol de Telemadrid, De La Fuente explicó este martes por qué no dudaría en nacionzalizar español a Julián Álvarez. "Es un jugador que me ha gustado siempre y que me gusta por su habilidad, actitud, compromiso, carácter y porque tengo referencia de él que es muy buena persona", recalcó el seleccionador.

Cabe recordar que, días después de la votación en 2023, el DT había explicado el motivo por el que eligió a "La Araña" para los premios The Best en 2023, por encima de Kyllian Mbappé y Erling Haaland. "¿El tema de Julián? Porque me gusta, qué voy a decir... No bebo, estaba perfectamente sereno. (Lionel) Messi ganó el Mundial y es el más grande, por supuesto. Pero no me apetecía, tenia ganas de votar a Julián", había dicho el el DT, de 63 años, días después de la votación.

Los números Julián Álvarez en Atlético de Madrid

50 partidos oficiales.

27 goles.

5 asistencias.

Sin títulos conseguidos.

La posible fecha de la Finalissima entre la Selección Argentina y España

La Selección Argentina y España disputarán la Finalissima y todo indica que ya existe una fecha probable, por lo que el partido los dos mejores países del fútbol en la actualidad podría disputarse en breve después de la postergación. Este encuentro, que debió haberse jugado a finales del 2024, tendría lugar entonces en marzo del 2026, es decir apenas tres meses antes del Mundial.

De acuerdo con la información del diario deportivo Olé, el motivo principal es que la UEFA, que lidera este deporte en Europa, tiene previsto que en las tres fechas FIFA de la segunda mitad de este 2025 se disputen las Eliminatorias en el Viejo Continente para la Copa del Mundo. Por lo tanto, el primer espacio que se liberaría en el calendario sería recién en el tercer mes del próximo año. En tanto, la sede aún está por definirse, aunque Londres (Inglaterra) y Estados Unidos pican en punta para albergar este encuentro válido por un título oficial.

Si bien el equipo dirigido por Lionel Scaloni ya aseguró el boleto al Mundial 2026, el conjunto de Luis de la Fuente todavía no selló la clasificación al máximo certamen. Sin embargo, si se da la lógica, en marzo del 2026 ya estará adentro, por lo que será más accesible disputar un compromiso de semejante calibre en un estadio neutral.

¿Por qué Argentina y España jugarán la Finalissima?

Este torneo intercontinental, que organiza la FIFA con el aval de la CONMEBOL y la UEFA, se lleva a cabo entre el campeón de la última Copa América y el de la Eurocopa. Por lo tanto, como la "Albiceleste" y la "Roja" se coronaron en sus respectivos torneos en el 2024, serán quienes protagonicen este cotejo por una nueva estrella en una cancha neutral a definirse.