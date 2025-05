La insólita situación que Julián Álvarez pasó en Atlético de Madrid con el VAR

La polémica que se vivió en el partido entre Atlético de Madrid y Alavés con Julián Álvarez.

En el partido entre el Atlético de Madrid y Alavés, correspondiente a las 34° jornada de La Liga, se dio una insólita y extraña situación para Julián Álvarez. El jugador de la Selección Argentina fue expulsado por el árbitro y, segundos después, se vio beneficiado por la actuación del VAR.

A los 40 minutos del segundo tiempo, cuando el conjunto de Diego "Cholo" Simeone y el de Eduardo "Chacho" Coudet igualaban 0 a 0, se dio la primera polémica de la tarde en España. Julián fue a disputar una pelota en la mitad de la cancha y tocó con su pie a Santiago Mourino, quien cayó al piso de forma abrupta.

El árbitro del encuentro decidió expulsarlo por jugada peligrosa, e hizo el gesto de una plancha del argentino. Sin embargo, tras el llamado del VAR y después de observar las imágenes, Juan Martínez Munuera cambió su fallo: le quitó la roja y amonestó a "La Araña".

Cabe recordar que el delatero nacido en Calchín, Córdoba, aún no recibió rojas en toda su carrera. En los 275 partidos que lleva disputados entre River, Manchester City y el conjunto de Madrid, el delantero solo recibió 14 amarillas.

Los números Julián Álvarez en Atlético de Madrid

50 partidos oficiales.

27 goles.

5 asistencias.

Sin títulos conseguidos.

Sorpresa por Julián Álvarez: fue elegido para jugar en un seleccionado top de Europa

Julián Álvarez está teniendo una gran temporada en Atlético de Madrid y, en medio de rumores de una posible salida, no solo lo quieren de otros equipos del mundo. Es que el entrenador de la selección de España, Luis de La Fuente, llenó de elogios al delantero de la Selección Argentina y hasta reconoció lo que haría para poder tenerlo en "La Furia".

Durante una entrevista con el programa Fútbol es Fútbol de Telemadrid, De La Fuente explicó este martes por qué no dudaría en nacionzalizar español a Julián Álvarez. "Es un jugador que me ha gustado siempre y que me gusta por su habilidad, actitud, compromiso, carácter y porque tengo referencia de él que es muy buena persona", recalcó el seleccionador.

Cabe recordar que, días después de la votación en 2023, el DT había explicado el motivo por el que eligió a "La Araña" para los premios The Best en 2023, por encima de Kyllian Mbappé y Erling Haaland. "¿El tema de Julián? Porque me gusta, qué voy a decir. No bebo, estaba perfectamente sereno. Messi ganó el Mundial y es el más grande, por supuesto. Pero no me apetecía, tenia ganas de votar a Julián", había dicho el el DT, de 63 años, días después de la votación.

La posible fecha de la Finalissima entre Argentina y España

La Selección Argentina y España disputarán la Finalissima y todo indica que ya existe una fecha probable, por lo que el partido los dos mejores países del fútbol en la actualidad podría disputarse en breve después de la postergación. Este encuentro, que debió haberse jugado a finales del 2024, tendría lugar entonces en marzo del 2026, es decir apenas tres meses antes del Mundial.