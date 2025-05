Sorpresa de última hora con Julián Álvarez en el Atlético de Madrid del Cholo Simeone

Sorpresa de última hora con Julián Álvarez en el Atlético de Madrid de Simeone

Julián Álvarez fue protagonista por otro mes consecutivo en Atlético de Madrid de España y sorprendió a todos en el plantel comandado por Diego "Cholo" Simeone. Con LaLiga de España como único objetivo posible en lo que queda de esta temporada aunque lejos de la punta que hoy tiene el Barcelona, el "Colchonero" visitará al Alavés por la fecha 34 del mencionado certamen para buscar los tres puntos. La "Araña", quien probablemente esté desde el arranque, causó furor nuevamente por un reconocimiento que recibió.

Como ocurrió en febrero y marzo pasados, el crack de la Selección Argentina fue galardonado otra vez por su espectacular nivel en el equipo de la capital. El público tuvo la oportunidad de votar por los mejores jugadores de abril y nuevamente optaron por el cordobés para que se quede con el Premio Mahou, auspiciado por dicha compañía cervecera.

Julián Álvarez, nuevamente elegido como el mejor del mes en el Atlético de Madrid

"Siempre voy a entregar todo de mí en el campo como lo hice desde el primer día, para intentar dejar este escudo en lo más alto", esbozó el cordobés tras recibir el premio que ya ganó en cuatro oportunidades desde que está en la institución. A su vez, en la previa del encuentro habló del rival y dijo que "todos son difíciles". Por otro lado, dejó en claro que quieren cerrar la temporada de la mejor manera antes de jugar el Mundial de Clubes. "Hay que trabajar para llegar bien y ganar los cinco partidos que quedan para terminar lo más arriba posible".

Acerca del certamen en cuestión, Julián Álvarez aseguró: "Es un torneo lindo pero hay que terminar bien la Liga. Después prepararnos para llegar bien porque es muy importante y esperamos hacer una gran competición". Cabe destacar que los del "Cholo" compartirán el Grupo con el PSG de Francia, el Botafogo de Brasil y el Seattle Sounders de Estados Unidos.

Los números Julián Álvarez en Atlético de Madrid

50 partidos oficiales.

27 goles.

5 asistencias.

Sin títulos conseguidos.

Sorpresa por Julián Álvarez: fue elegido para jugar en un seleccionado top de Europa

Julián Álvarez está teniendo una gran temporada en Atlético de Madrid y, en medio de rumores de una posible salida, no solo lo quieren de otros equipos del mundo. Es que el entrenador de la selección de España, Luis de La Fuente, llenó de elogios al delantero de la Selección Argentina y hasta reconoció lo que haría para poder tenerlo en "La Furia".

Durante una entrevista con el programa Fútbol es Fútbol de Telemadrid, De La Fuente explicó este martes por qué no dudaría en nacionzalizar español a Julián Álvarez. "Es un jugador que me ha gustado siempre y que me gusta por su habilidad, actitud, compromiso, carácter y porque tengo referencia de él que es muy buena persona", recalcó el seleccionador.