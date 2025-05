Abel Pintos impactó al folklore al revelar su nuevo proyecto: "Profunda emoción".

Abel Pintos sorprendió a todos los fanáticos del folklore al revelar cuáles son sus nuevos planes. El reconocido cantante es una de las figuras principales del género, y año tras año, saca nuevos discos y realiza giras por todo el país para deleitar a su público. En las últimas horas, hizo un llamativo posteo en su cuenta de Instagram.

Para sorpresa de sus seguidores, Abel anunció cuál es su próximo proyecto musical: publicar un EP, llamado Gracias a la vida. Pero no se trata de cualquier EP, sino de uno muy especial para su carrera y con un profundo significado a nivel personal. "GRACIAS A LA VIDA es un álbum (un EP) de versiones de canciones que amo y marcaron mi vida y que me di el gusto de grabar con profunda emoción y sentimiento", escribió el artista.

Y adelantó cuándo van a poder escucharlo todos sus fanáticos: "Este 21 de mayo a las 21 hs ya lo van a poder escuchar completo en todas las plataformas digitales. Les dejo en la bio el link para hacer el pre save. Gracias por el apoyo de siempre. Nos vemos en la música". En cuestión de minutos, el posteo se llenó de mensajes de sus fans eufóricos por escucharlo.

Abel Pintos se pronunció en contra los discursos de odio de Milei

"Me parece una falta de respeto. Yo las faltas de respeto no las tolero en nadie, no me parece que nadie pueda ser irrespetuoso y tratar de esta manera (a otro). Yo me sumo a esta voz que han levantado muchos músicos porque también estuve viendo que tiene que ver con la censura y la afrenta a la cultura. Yo me sumo a esa voz que se ha levantado porque no comulgo con nada de todo eso y mucho menos con la falta de respeto y con violentar de esa manera", comentó el músico en diálogo con Marcelo Bonelli en Radio Mitre, en alusión a las declaraciones cargadas de odio por parte del Presidente de la Nación hacia sus colegas María Becerra y Lali Espósito.

El descargo de Abel Pintos tras su show en Uruguay

"Regresar a esta ciudad es alegría garantizada. Anfiteatro lleno, mucha energía y el corazón a puertas abiertas. Gracias por recibirnos. Los quiero mucho", escribió Pintos en el pie de foto de su publicación, en referencia a lo vivido en el recital que presentó. En sus historias de Instagram, Abel volvió a agradecer a la gente de Paysandú y aclaró que ya estaba en la ciudad de Santa Fe para dar otro concierto allí: "Ya estoy acá, ahora me voy a tirar una siestita y a prepararnos para darlo todo esta noche en la Estación Medrano, quedan muy pocas entradas".

Abel Pintos habló de su nuevo cover

"Mi versión de Eres, bellísima canción de Café Tacvba que interpreto con mucho respeto y todo el amor. Producida por Mateo Rodo esta intención querrá encontrar un espacio en ustedes, como lo hizo en mi corazón", escribió el artista oriundo de la ciudad de Bahía Blanca. Y siguió: "Ya me contarán cómo le fue en ese viaje. Dejo el link del pre save en la bio. Les deseo paz en sus corazones. Nos vemos en la música".