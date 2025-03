Abel Pintos se fue del país y sorprendió al folklore argentino con su revelación: "Entusiasmado"

Abel Pintos habló sobre lo que hará en su rumbo profesional.

Abel Pintos causó sorpresa en muchos de sus seguidores de redes sociales al compartir un posteo desde un avión, en el que anunció su viaje a otro país. El intérprete de canciones como La Llave, De Solo Vivir y Oncemil dio a conocer los motivos por los que se fue de Argentina y recibió comentarios por parte de su público en relación a su decisión.

El artista oriundo de Bahía Blanca atraviesa uno de sus momentos profesionales más exitosos, después de un año en el que agotó decenas de funciones en el Luna Park junto a Luciano Pereyra y de un verano en el que recorrió todo Argentina con una prolífica gira. En ese contexto, Pintos dio a conocer que su carrera continúa in crescendo con su anuncio en relación a la salida de Argentina.

"Hola, México. Voy a estar unos días acá trabajando en estudios y encontrándome con queridos y sabios colegas. Agradecido y entusiasmado!", escribió Pintos en el pie de foto de su posteo, en el que compartió imágenes desde el avión en el que viajó y de su arribo al país del norte de América. En los últimos años, el campo laboral de Abel se amplió y cruzó fronteras, dado su mayor nivel de apertura musical en su repertorio, y esta noticia es otra prueba de ello.

Abel Pintos se manifestó contra los discursos de odio de Milei

"Me parece una falta de respeto. Yo las faltas de respeto no las tolero en nadie, no me parece que nadie pueda ser irrespetuoso y tratar de esta manera (a otro). Yo me sumo a esta voz que han levantado muchos músicos porque también estuve viendo que tiene que ver con la censura y la afrenta a la cultura. Yo me sumo a esa voz que se ha levantado porque no comulgo con nada de todo eso y mucho menos con la falta de respeto y con violentar de esa manera", comentó el artista en diálogo con Marcelo Bonelli en Radio Mitre.

Abel Pintos.

La acción solidaria de Abel Pintos por las inundaciones en Bahía Blanca

El cantante organizó una colecta en la ciudad de Bragado, en la que se presentó a mediados de marzo, para ayudar a las víctimas de los destrozos del temporal en Bahía Blanca. "A partir del lunes 10 vamos a estar recibiendo donaciones que serán destinadas al Centro de evacuados Almafuerte 640, La casa de Belén y a la Sociedad de Fomento del Barrio Noroeste. Dado los acontecimientos, se necesita con mayor urgencia generadores eléctricos, colchones y agua. El punto de recolección estará ubicado en la Plaza Raúl Alfonsín (Acceso Juan Domingo Perón y 12 de octubre)", reza el comunicado sobre el evento. Y cierra: "Además, el día del recital, 14 de marzo, vamos a estar recolectando alimentos no perecederos y agua. Los bomberos voluntarios de Bragado se suman a esta campaña colaborando con la logística de las donaciones".

"Es muy duro lo que está pasando en Bahía. La tristeza es imposible de explicar. Estamos y vamos a estar en todo lo que se pueda hacer para ayudarnos entre todos como lo hemos hecho siempre. Fuerzas a todos", pronunció Pintos en sus redes sociales.