Abel Pintos y una declaración de amor que causó emoción en todo el folklore: "Cambiaste mi vida"

Abel Pintos compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Abel Pintos sorprendió a sus seguidores de redes sociales con un reciente posteo, en el que dedicó sentidas palabras para una de las personas más importantes de su vida. A pesar de que el músico no suele compartir demasiado sobre su vida privada en público, esta vez decidió abrir su corazón ante sus millones de seguidores.

El intérprete de canciones como De Solo Vivir y Oncemil formó su familia hace años con Mora Calabrese y juntos tienen tres hijos: Guillermina, Agustín y Rosario. En su reciente descargo, Pintos le dedicó un mensaje de feliz cumpleaños a la primera y también recibió mensajes de amor por parte de sus seguidores.

"Cambiaste con tu amor mi vida entera. Sos la más grande (en todo sentido) hija. Feliz cumpleaños! Te amamos", escribió Pintos en el pie de foto de la publicación en la que se puede ver una foto de la joven. Guillermina es hija de Mora Calabrese desde antes de que Abel llegara a su vida, pero en la actualidad el vínculo entre el músico y la adolescente es de padre e hija. "Padre no es el de sangre, es el que da amor, educa, cuida" y "Hermosa hija. Ojalá algún día, en el camino, mi hija y yo, encontremos un amor como el de tu flia" son algunos de los mensajes que dejó la gente en los comentarios del posteo.

Las palabras de Abel Pintos tras un show en Tucumán

"La belleza de los paisajes de este rincón de Tucumán es directamente proporcional a la hermosa energía con la que nos reciben cada vez que regresamos. Gracias de todo corazón. Placer total", escribió el artista oriundo de Bahía Blanca en el pie de foto de su publicación. Por su parte, varios usuarios le escribieron distintos mensajes y se destacaron algunos como "fue tremendo rompiste todo como lo habías prometido antes. Gracias por hacernos tan felices a las tucu, te amamos qué la próxima sea pronto", "Que viva tu música para toda la eternidad" y "Muy lindo show!!! Esta vez a la distancia pero siempre presente y escuchando tu música".

Abel Pintos defendió a Lali Espósito y María Becerra tras los dichos de Milei

"Me parece una falta de respeto. Yo las faltas de respeto no las tolero en nadie, no me parece que nadie pueda ser irrespetuoso y tratar de esta manera (a otro). Yo me sumo a esta voz que han levantado muchos músicos porque también estuve viendo que tiene que ver con la censura y la afrenta a la cultura. Yo me sumo a esa voz que se ha levantado porque no comulgo con nada de todo eso y mucho menos con la falta de respeto y con violentar de esa manera", comentó el músico en diálogo con Marcelo Bonelli en Radio Mitre, donde le consultaron por los ataques de Javier Milei a artistas como Lali Espósito y María Becerra.

El posteo de Abel Pintos antes de sus shows en el Teatro Tronador

"Volvimos a casa, volvimos al Teatro Tronador en Mar del Plata. Estamos hoy lunes (20/1) y mañana martes, y el próximo lunes y martes también. Las entradas están completamente agotadas desde hace tiempo, gracias a todos ustedes. Vamos a vivir conciertos seguramente muy especiales, gracias", comentó Pintos en su anuncio. Y sumó: "Les mando un beso muy grande. Nos vemos en un rato, nos vemos en la música".