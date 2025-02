"Cuesta": tras la crítica a Milei, Abel Pintos reapareció con un video que movilizó al folklore

Abel Pintos publicó un video en sus redes sociales tras la crítica a Milei que recorrió el ambiente de la música.

Abel Pintos es una de las voces más influyentes de la música argentina y su 2025 arrancó con una intensa vorágine de actividades, ya que se lo vio en escenarios de festivales de folklore de distintos puntos de la Argentina. Luego de haber hecho público su descontento con el presidente Javier Milei tras los ataques desmedidos a los artistas, el cantante de 40 años reapareció en un video publicado en sus redes sociales oficiales.

En las últimas semanas, varios artistas se pronunciaron en contra del gobierno de Javier Milei en el marco de las distintas políticas que tomó el presidente y fueron repudiadas. Entre ellas, la indiferencia frente a los incendios en la Patagonia, suspender el evento de Milo J horas antes de su puesta en marcha y su chicana desmedida contra Lali Espósito y María Becerra.

En este contexto, uno de los que salió con los tapones de punta fue Abel Pintos, quien dijo: "Me parece una falta de respeto. Yo las faltas de respeto no las tolero en nadie, no me parece que nadie pueda ser irrespetuoso y tratar de esta manera (a otro). Yo me sumo a esta voz que han levantado muchos músicos porque también estuve viendo que tiene que ver con la censura y la afrenta a la cultura". Días después de aquella declaración, publicó un video en sus redes sociales vinculado a sus próximos compromisos artísticos.

"Ya estoy en Tafí del Valle. Que lindo que es el camino de Tucumán a Tafí del Valle... si alguna vez tienen la oportunidad, no la dejen pasar", expresó en el marco de su show en la localidad tucumana en la noche del viernes 21 de febrero. "Hace muchos años que vengo a Tafí, pero cuando tomamos este camino, cuesta, trato de estar todo lo atento que puedo porque realmente es increíble", consideró.

Abel Pintos viene presentándose en escenarios de distintos festivales de música popular.

