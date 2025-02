Abel Pintos se cansó y confesó lo que Milei no quiere que se sepa: "Ha pasado muchas veces"

Abel Pintos escrachó a Milei con declaraciones comprometedoras: "Ha pasado muchas veces".

Abel Pintos sorprendió a todos los oyentes de Radio Mitre al revelarle a Marcelo Bonelli su postura frente a los ataques del presidente Javier Milei a las cantantes argentinas Lali Espósito y María Becerra. Las impactantes declaraciones del folklorista que dejaron sin palabras al periodista del Grupo Clarín.

Abel, que viene de hacer una serie de recitales en el Luna Park junto a Luciano Pereyra, dio una entrevista a Marcelo Bonelli y sorprendió a todo el equipo del periodista al defender a Lali y María Becerra de los incesantes ataques de Javier Milei: "Me parece una falta de respeto. Yo las faltas de respeto no las tolero en nadie, no me parece que nadie pueda ser irrespetuoso y tratar de esta manera (a otro). Yo me sumo a esta voz que han levantado muchos músicos porque también estuve viendo que tiene que ver con la censura y la afrenta a la cultura. Yo me sumo a esa voz que se ha levantado porque no comulgo con nada de todo eso y mucho menos con la falta de respeto y con violentar de esa manera".

"Me parece lamentable. Un Presidente es la cabeza de un país e identifica o debiera identificarnos a todos. Ha pasado muchas veces, la música y la cultura han sufrido muchas veces la afrenta de los políticos en la Argentina y en el mundo entero y siempre que sucede es lamentable", sumó Abel Pintos.

Abel Pintos y Lali Espósito.

Abel Pintos en Bragado: cuándo toca y cómo conseguir las entradas

El reconocido cantante Abel Pintos llegará a Bragado el próximo 14 de marzo de 2025 con su esperado Tour Verano 2025. En un show que promete ser inolvidable, el artista se presentará en la Plaza Raúl Alfonsín a las 21, donde está previsto que asistan más de 8.000 personas en una noche mágica llena de música y emoción.

Se espera que el músico recorra su trayectoria con un setlist que incluirá clásicos como Oncemil, La llave, Motivos y De solo vivir, además de sus lanzamientos más recientes, De Repente y Creo en ti. Esta será una oportunidad única para disfrutar en vivo de una de las voces más importantes de la música popular argentina. El evento es apto para toda la familia, por lo que se espera la llegada de seguidores de Bragado y localidades cercanas. La Plaza Raúl Alfonsín, lugar emblemático de la ciudad, será el escenario de este espectáculo que promete convertirse en un hito para la comunidad.

Las entradas para el concierto ya están disponibles y pueden adquirirse a través de Ticketek, con promociones bancarias que incluyen seis cuotas sin interés con tarjeta VISA del Banco Nación y cuatro cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard del Banco Provincia. Para quienes prefieran la compra presencial, los tickets estarán a la venta a partir del 5 de febrero en el Teatro Florencio Constantino (Belgrano 1260, Bragado). La boletería atenderá de lunes a jueves de 10 a 12:30 y los sábados de 9 a 11:30. Es importante destacar que esta opción solo permite pagos en efectivo y no incluye cargos por servicio.