El folklore quedó conmovido por lo que hizo Soledad Pastorutti con Milo J: "Ha llegado"

Qué hizo Soledad Pastorutti tras la suspensión del show de Milo J por decisión del gobierno nacional.

Soledad Pastorutti es de las artistas más influyentes del folklore en Argentina y su nombre resonó en este ambiente en las últimas horas por una situación que no tiene que ver con sus compromisos con la música. Después de que el gobierno de Javier Milei le haya cancelado el show al joven artista Milo J, se supo qué fue lo que hizo la experimentada cantante de 44 años.

Distintos sectores de la cultura argentina se vieron atravesados por una situación desoladora como fue la suspensión del evento gratuito de Milo J en la ex ESMA por parte del gobierno de Javier Milei. El argumento del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, fue que no estaba habilitado para llevarse adelante. Sin embargo, tanto el artista de 18 años como su entorno indicaron que habían presentado todo, dejando entrever que hubo otras cuestiones que no tienen que ver estrictamente con lo legal que se terminaron de justificar cuando rodearon el lugar de camiones hidrantes, generando cierto temor en jóvenes y familias que se encontraban haciendo la fila.

El evento de Milo J en la ex ESMA iba a ser gratuito y estaban confirmadas alrededor de 20 mil personas.

Como consecuencia de este episodio, Aldana Ríos, madre y mánager de Milo J, brindó declaraciones a distintos medios, entre ellos al programa de Ernesto Tenembaum por Radio Con Vos. "La solidaridad ha llegado inmediatamente al teléfono de Cami y al mío", expresó.

En ese momento, mencionó algunos nombres de artistas con trayectoria en el mundo de la música nacional. "Obviamente todos sus pares de su género, pero también de otros géneros: Soledad Pastorutti, Yamila Cafrune, que es muy allegada a Cami", reveló la madre de Milo J sobre el apoyo que mostró la cantante de folklore argentina hacia el joven artista.

Emoción en la música por el apoyo de Charly García a Milo J: "Quedate tranquilo"

Milo J es uno de los artistas jóvenes más influyentes del momento en Argentina y viene de atravesar una desoladora situación en las últimas horas: el gobierno nacional le suspendió el evento gratuito en la ex ESMA a pocas horas de que se lleve adelante y rodearon el lugar de camiones hidrantes. Esta insólita situación desencadenó muchas reacciones y el cantante de 18 años recibió el apoyo de mucha gente del ambiente de la música, entre ellos, nada menos que el de Charly García.

Muchos artistas argentinos se solidarizaron con el cantante de 18 años, quien en más de una oportunidad se mostró crítico con el gobierno y militó los derechos humanos, motivo por el cual el evento se iba a realizar en la ex ESMA. Uno de los históricos músicos de rock nacional que se comunicó con él fue nada menos que Charly García, dicho por Aldana Ríos, madre y mánager del joven, quien dialogó con Ernesto Tenembaum.

Milo J cantó "Canción para mi muerte" junto a Nito Mestre.

"La solidaridad ha llegado inmediatamente. Se han comunicado todos sus pares de su género, pero también de otros géneros: Soledad Pastorutti, Yamila Cafrune. Los artistas tienen una lamentable persecución en esta Argentina y que haya este tremendo hecho de censura es muy grave para todos", dijo en primera instancia. "El mismísimo Charly García se ha comunicado con Cami, Nito Mestre. Charly le escribe por medio de su esposa y le dice 'quedate tranquilo ¿sabés las veces que me censuraron a mí cuando estaba en Sui Géneris?' Cami no lo podía creer que le esté hablando Charly y diciéndole como 'bienvenido al club' prácticamente", describió.