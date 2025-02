"Qué lindo": emoción en el folklore por lo que decidió contar La Sole

La Sole habló sobre lo que vive su hija menor, Regina.

Soledad Pastorutti es una cantante de folklore que siempre se mostró reservada respecto de su vida privada y por ese motivo llamó la atención lo que publicó en sus redes sociales sobre su hija. La intérprete de canciones como Tren del Cielo y El Bahiano dio a conocer en Instagram lo que vive la menor de sus retoños.

La Sole comenzó su carrera a sus 15 años de edad y con un pico de fama poco común en los inicios artísticos de los famosos: pasó de tener una vida común de una niña de pueblo a ser conocida masivamente por todo el país, con récords de ventas, de espectadores y entrevistas en los programas de TV más famosos como el de Susana Giménez, Mirtha Legrand y Marcelo Tinelli. A pesar de esa realidad, Pastorutti logró mantener con privacidad su vida personal en sus décadas de carrera, por lo que se conoce poco de la vida de sus hijas.

En ese contexto, causó sorpresa que la artista oriunda de Arequito compartiera un video de lo que vive en la actualidad su hija Regina, nacida en 2013. La niña se encuentra en un viaje con amigos y la Sole compartió un video donde se la ve disfrutando de un parque de diversiones: "Regi, qué lindo que sigas disfrutando", escribió Pastorutti en su historia.

La Sole pidió ayuda para los afectados por los incendios en la Patagonia

"Hemos creado esta cuenta de Mercado Pago con el fin de recaudar pequeñas donaciones para ayudar con insumos y otros elementos que sean necesarios para ayudar a los animales afectados por el incendio en El Bolsón", reza un posteo que hizo La Sole en Instagram. Y sigue: "Lo recaudado se destinará a los médicos veterinarios, rescatistas y refugios. Quienes hacen un arduo trabajo para ayudar a los animales. Esta cuenta es solo para ayudar a los animales".

La Sole, en vivo.

La angustia de Soledad por la muerte de su abuela Valeria

"En cada palabra derramo una lágrima. Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo, que rápido pasa todo, que injusta se me hace esta despedida… como no agradecer tu hogar de puertas y ventanas abiertas , tu comida multiplicada, tu generosidad siempre y para todos. Nadie podrá reemplazarte nunca, de ahora en mas serás mi abuela eterna, la que me marcó a fuego con amor infinito", escribió La Sole en un posteo de Instagram. Y siguió: "Ya no hay camino de tierra en bici hacia tu casa, ya no hay sombra de sauce para el mate dulce junto al abuelo".

La Sole habló en Cosquín en un discurso que causó repercusión

"La felicidad no es algo que se alcanza y ya; es un trabajo, es todos los días. Es entender que hay que aceptarse primero para poder aceptar a otro. Es entender que cuanto más libres somos, más difícil es encontrar el odio. Es entender que somos nosotros los únicos protagonistas de esta historia por eso les pido que hagan publicidad para e amor y todas las cosas que nos hacen bien", sostuvo la artista. Y cerró: "Hablen de cosas lindas, que de lo otro estamos hartos ya. Hay que querernos como somos y como queremos ser y dejar de hacerle el caldo gordo a quienes quieren que estemos divididos y peleados, porque es más fácil así".