¿Cómo ver quién me dejó de seguir y me bloqueó en Instagram?

Uno de los mayores interrogantes que Instagram tiene es cómo aprender a identificar los seguidores que fuimos perdiendo con el paso de los días, y aquellos que tomaron la decisión de bloquearnos. Una información que no solo es de utilidad para las grandes empresas, sino también para las personas a la hora de definir sus relaciones con otros.

La cantidad de seguidores para algunas personas dispone de una valoración muy importante, porque les permite saber cuál es su grado de popularidad en la plataforma. En tanto que otros usan estos datos para determinar si alguna relación que creían que estaba desarrollándose sin problemas acaba de dar un giro inesperado.

Cómo saber qué seguidor perdí en Instagram.

"Lo que amo usar cada tanto el link ese para ver quién me dejó de seguir en Instagram y llorar de la risa pensando en cuál habrá sido la historia o el posteo con el que los que me dejaron de seguir dijeron hasta acá llegué", expresó Querisatullanto, como figura su usuario de X (Ex Twiiter). Se trata de un método que no demanda el uso de una ninguna aplicación de terceros, que por lo general suelen pedir usuario y contraseña para brindar una información que puede ser falsa.

Este método difundido y que comenzó a ser tan popular entre usuarios demanda ingresar a la consola del explorador. Para que el truco funcione es necesario hacerlo con la pestaña abierta en nuestro perfil en Instagram. Luego, se debe aplicar un código extenso que se compone de símbolos, números y letras que se encargará de armar una lista sobre quiénes seguimos y quiénes no lo hacen. Es fundamental hacer todo el procedimiento desde una PC de escritorio porque el tamaño de la pantalla del celular puede provocar errores no deseados y nunca alcanzar el resultado que se espera.

¿Cómo saber si alguien nos bloqueó?

Lo primero a mencionar es que ninguna aplicación que se pronuncie que puede entregar esta información es confiable, debido a que se trata de una operación dentro de la plataforma que es muy difícil de acceder. Ante la duda, lo mejor es revisar el perfil de la personas que nos despierta sospechas y verificar si aparece al buscarla en la lupa. Caso contrario, se utiliza una pestaña de incógnito para dar con página y determinar que fuimos bloqueados.

Los riesgos de hacer uso de aplicaciones de terceros para saber cuántos seguidores perdimos o la cantidad de bloqueados es que demandan la entrega de la contraseña. Esta queda almacenada para que luego no debamos ingresarla cada vez que pretendamos utilizar el programa. Sin embargo, se desconoce si esa información es compartida con otros donde se administra y quién tiene acceso a los datos que recopila, además de lo que pueda llegar a hacer con ellos.