Ismael Serrano apuntó contra Javier Milei y su gobierno: "Libertad"

El cantautor español se mostró indignado con el gobierno nacional.

El gobierno de Javier Milei trajo una profunda crisis económica, pero también una desfinanciación a la cultura y un discurso que ataca a las minorías y atenta contra los derechos humanos. En ese contexto el cantautor español Ismael Serrano cargó contra el gobierno libertario por una polémica decisión.

Luego de la decisión de la Secretaría de los Derechos Humanos a cargo de Alberto Baños cancelara un show del artista Milo J en la ex ESMA, el famoso cantante no ocultó su enojo: "¿La libertad era esto?".

Ismael Serrano usó su cuenta de X para expresar su descontento con la medida del gobierno libertario respondiendo a un tweet que explicaba: "El Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Baños, suspendió el concierto gratuito de Milo J en la Ex ESMA, donde iban a asistir 18.000 personas. ¿Le tiene miedo a un artista de 18 años o a la MEMORIA, la VERDAD y la JUSTICIA?".

Esto ocurre la misma semana en que desde la secretaría retiraran una gigantografía que mostraba al expresidente Néstor Kirchner ordenando la remoción del cuadro de Jorge Rafael Videla en el Colegio Militar.

Ismael Serrano enojado con el gobierno de Milei

Censuraron el recital de Milo J en la Ex ESMA

El último miércoles Milo J iba a realizar la pre escucha de su disco 166 en el predio de la Ex ESMA. La Secretaría de Derechos Humanos informó que el show del artista urbano previsto para el día de hoy fue cancelado por orden judicial. La noticia la dio a conocer el propio cantante a través de sus redes sociales.

"Gente les quiero informar que lo que hoy iba a ser la pre-escucha en la Ex ESMA no se va a poder dar. El Gobierno Nacional mostró papeles y datos de salud y planes de evacuación que eran falsos, de salidas de emergencias que sí están y dijeron que no estaban. Se lo llevaron a una jueza y nos suspendieron el evento porque ya saben cómo funciona todo esto... No voy a poder dar el show que tenía pensado, estoy muy triste", comenzó diciendo.

"Tienen preparados policías afuera para reprimir a la gente, así que váyanse tranquilos a sus casas. No quiero que a ningún fan le pase nada. Pórtense bien", expresó Milo a través de un video en su cuenta de Instagram, y concluyó: "Supongo que juntar a 20.000 personas en un espacio de memoria no le gusta al Gobierno".

Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sostuvo: "Hemos presentado una medida cautelar para suspender el recital que se iba a realizar hoy en el Museo de la Memoria por no tener la autorización y las medidas de seguridad correspondientes. Se trata de un espacio que depende del Estado Nacional y ya nadie tiene privilegios para realizar este tipo de actos políticos al margen de la ley", escribió el funcionario.