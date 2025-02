Otra fake para hablar de pedofilia: la indignante frase de Cúneo Libarona con información falsa sobre los niños trans

En su afán por atacar los derechos de la comunidad LGBT+ y librar su supuesta batalla cultural, desde Casa Rosada están intentando instalar que existen "centros de hormonización" a menores de edad. Haciendose eco de información falsa, primero el presidente Javier Milei y ahora el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona salieron a denunciar los consultorios de diversidades presentes en la Provincia de Buenos Aires desde al menos 2019. En vez de remarcar que las diversidades pudieron recibir un trato digno e integral, como dicta la Ley de Identidad de Género, Libarona insistió de nuevo en la aberrante frase del mandatario : "En sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente el delito de abuso infantil".

El ministro de Justicia citó un artículo del medio El Disenso que define a esos 141 consultorios con perspectiva inclusiva, clave para el desarrollo de las diversidades, como "centros de hormonización". Allí se afirma también, con una redacción confusa, que en esos lugares "se asiste a quienes quieren modificar su cuerpo en función de la indentidad de género autopercibida", a pesar de que en ninguno de ellos se realizan cirugías de reasignación de género en menores. "Los tratamientos de cambio de género en menores de edad están MAL", reitera en base a esa información falsa hoy Cúneo en su cuenta de Twitter.

De acuerdo a la información oficial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en aquellos efectores de salud donde hay equipos interdisciplinarios de atención de la salud de personas LGBT+ se promueve la atención integral y se provee una canasta de insumos para garantizar los procesos de modificación corporal hormonal para aquellas personas trans que así lo desean. El mismo ministro de Salud, Nicolás Kreplak, había salido al cruce de los ataques de Milei tras su entrevista en La Nación Más, donde planteó que se le "amputan los genitales a una criatura mientras le llenan la cabeza, que es otra cosa distinta a lo que dice su ideología".

"Son espacios preparados con formación especial para atender a una población con menor expectativa de vida, por varias razones pero entre ellas la falta de acceso adecuado a la salud. No son centros de hormonizacion y no se hacen cirugías de reasignación de género en menores. La identidad de género en nuestro país es una Ley, que incluye aspectos sanitarios. No es una opción del presidente cumplir o no las leyes, está obligado. Mentir y confundir todo es solo muestra de ignorancia, maldad y homofobia", denunció por la noche Kreplak. Así y todo, este martes desde el Gobierno volvieron a la carga para desinformar y volver a atacar.

La estrategia para imponer ataques en base a información falsa

El medio que cita Cúneo Libarona, y que indica que "Kicillof septuplicó los centros de hormonización para personas trans desde 13 años en adelante", ataca a los consultorios diversos desde sus artículos al menos desde 2019, cuando el ministro de Salud de la Nación era Gabriel Rubinstein. Sin embargo, en los últimos años el encono se profundizó con la gestión de Kicillof en la provincia, que justamente amplió la creación de esos espacios en línea con su política integral.

Desde allí también se cuestionó el presupuesto destinado para estos espacios. Cada artículo estaba teñido de información falsa, inclusive con cuestiones legales. Así, por ejemplo, escribieron en 2021 que "La Ley 26.743 de Identidad de Género garantiza la provisión de insumos para la terapia hormonal, permitiendo a la población transgénero adecuar su cuerpo a la identidad autopercibida. Mediante la administración de hormonas, se desarrollan rasgos femeninos o masculinos y se suprimen los del sexo asignado al nacer. Sin embargo, la hormonización es solo un paso dentro del extenso proceso de ´adecuación´, que también incluye terapias psicológicas, cirugías de reasignación, prótesis y otros procedimientos que representan millonarias erogaciones por parte del Estado".

La Ley, en concreto, indica que cualquier persona tiene derecho a que se reconozca su identidad de género autopercibida. Esto incluye el derecho a modificar los datos personales en el Registro Civil, como el nombre, la imagen y el sexo registrado. La Ley también garantiza el derecho a recibir un trato digno de acuerdo con la identidad de género de la persona. Sin embargo, no se refiere a las cirugías de reasignación para menores de edad.

Qué son los consultorios diversos y por qué son importantes también para las niñeces

"Los consultorios con perspectiva inclusiva son espacios preparados con formación especial para atender a una población con menor expectativa de vida, por varias razones pero entre ellas la falta de acceso adecuado a la salud", tuvo que salir a explicar Kreplak.

De los 73 centros donde se brinda atención integral, 5 están dedicados a la atención exclusiva de niños, niñas y adolescentes (NNyA), de acuerdo a la página oficical del Gobierno de la Provincia. A diferencia de los consultores de adultos, se aclara que estos dedicados a nineces y adolescentes trans los acompañan más allá de que elijan o no llevar adelante tratamientos de supresión puberal, que bajo ningún punto incluye llevar adelante cirugías.

Los tratamientos que se pueden llevar adelante en las niñeces están relacionados con el bloqueo hormonal o de "supresión puberal", que tiene el objetivo de frenar el desarrollo puberal del sexo biológico, utilizando análogos del GnRH. Son procesos reversibles y no invasivos.

"Se centran en la escucha y el acompañamiento con cuidado y sin prejuicios de los procesos identitarios. Son equipos de conformación interdisciplinaria dispuestos a acompañar sin marcar un camino a seguir. Se intenta trabajar fuertemente con las familias, favoreciendo que las mismas acompañen los deseos del/la niña/o", especifican sobre los consultorios, que funcionan en los hospitales bonaerenses “Sor María Ludovica” de La Plata, “Penna” de Bahía Blanca, “Julio de Vedia” de 9 de Julio, y “Magdalena V. de Martínez de Tigre, y en los municipales “Villegas” de Tandil y “Carlos Gianantonio” de San Isidro.