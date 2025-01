Un día después de que el presidente Javier Milei cuestionara en el Foro de Davos los avances en las políticas contra la violencia de género, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció este viernes que el Gobierno avanzará en "eliminar la figura del femicidio" del Código Penal y calificó al feminismo como "una distorsión del concepto de igualdad que busca privilegios". De esta manera, el ministro es el primer funcionario que admite públicamente que la Casa Rosada quiere borrar esta figura, que deberá ser avalado por el Congreso con un proyecto de ley que podría ser presentado luego del 1 de marzo.

"Vamos a eliminar la figura del femicidio del Código Penal Argentino. Porque esta administración defiende la igualdad ante la Ley consagrada en nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que otra", dijo Cúneo Libarona en un mensaje en su cuenta de la red social X. Esta figura se incorporó en el 2012 al Código, dentro del artículo 80, inciso 11. Se estableció que cuando un hombre mate a una mujer mediando violencia de género, los jueces deberán imponerle una sanción de prisión perpetua.

"Como dijo el Presidente Javier Milei en Davos, el feminismo es una distorsión del concepto de igualdad que únicamente busca privilegios poniendo a una mitad de población en contra de la otra", agregó Cúneo Libarona en su publicación. Los dichos del ministro están en línea con que indicó Milei en Davos, donde aseguró que "en muchos países supuestamente civilizados" la denominación de femicidio "legaliza que la vida de una mujer vale más que la de un hombre".

"Durante años han usado a la mujer para llenarse los bolsillos y desmedrar al hombre. Sin importar nuestro sexo, somos todos iguales ante la Ley y merecemos la misma protección y respeto", completó Cúneo Libarona en su mensaje.

Cómo será el proyecto de ley

El oficialismo presentará un proyecto en el período ordinario para eliminar la figura de femicidio y los cupos de géneros y discapacidad, según confirmaron fuentes de la Casa Rosada a El Destape. El proyecto se llama "Ley de igualdad ante la ley" y no contemplará modificaciones sobre el aborto y el matrimonio igualitario.

Esta norma la impulsa el asesor presidencial, Santiago Caputo, y lo está trabajando junto a su equipo, liderado por María Ibarzábal Murphy, secretaria de Planeamiento Estratégico. Además, hay varias áreas de Gobierno involucradas en esta ley, como por ejemplo el Ministerio de Justicia.

Una fuente del entorno de Caputo reveló que la idea es la eliminación de todas las normativas de "discriminación positiva". "No le podemos dar un tratamiento distinto a una minoría que al resto de la sociedad argentina", explicaron a El Destape. En el Gobierno dieron el ejemplo de que sólo se emitieron 1200 DNI no binarios. "Hay 48 millones de los argentinos. A todo el resto le chupa un huevo esos DNI. No puede ser que el Estado como se le antoja le dé un beneficio a una minoría", expresaron a este portal quienes están atrás del proyecto.