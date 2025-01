Javier Milei llevará la batalla cultural al Congreso. Presentará un proyecto en el período ordinario para eliminar la figura de femicidio y los cupos de géneros y discapacidad, según confirmaron fuentes de la Casa Rosada a El Destape. Será presentado luego del 1º de marzo, tras la inauguración de sesiones que hará el Presidente. Ese día se espera que parte del discurso del mandatario gire en torno a este tipo de agenda.

El proyecto se llama "Ley de igualdad ante la ley". Va a eliminar los cupos de género, discapacidad y la Ley Micaela, entre otras figuras. No habrá modificaciones sobre el aborto y el matrimonio igualitario.

Esta norma la impulsa el asesor presidencial, Santiago Caputo, y lo está trabajando junto a su equipo, liderado por María Ibarzábal Murphy, secretaria de Planeamiento Estratégico. Además, hay varias áreas de Gobierno involucradas en esta ley, como por ejemplo el Ministerio de Justicia.

Una fuente del entorno de Caputo reveló que la idea es la eliminación de todas las normativas de "discriminación positiva". "No le podemos dar un tratamiento distinto a una minoría que al resto de la sociedad argentina", explicaron a El Destape. En el Gobierno dieron el ejemplo de que sólo se emitieron 1200 DNI no binarios. "Hay 48 millones de los argentinos. A todo el resto le chupa un huevo esos DNI. No puede ser que el Estado como se le antoja le dé un beneficio a una minoría", expresaron a este portal quienes están atrás del proyecto.

En Balcarce 50 aseguraron que no sólo será un cuestión que abarque al tema género sino que además será para los discapacitados. "No hacemos diferenciación. No hacemos 'esta sí y esta no'. Todos los argentinos tenemos igualdad ante la Justicia y el Estado", anticiparon.

Arrancar el año legislativo con iniciativa propia

La idea del Gobierno es tratarlo apenas se inaugure el período ordinario. En el primer semestre del año. Un tema que generará rechazo y polémica es la eliminación de la figura de femicidio en la Justicia. En 2012, se incorporó la figura de femicidio en el Código Penal dentro del artículo 80, específicamente en el inciso 11. Se estableció que cuando un hombre mate a una mujer mediando violencia de género, los jueces deberán imponerle una sanción de prisión perpetua.

Una de las personas que está impulsando este nuevo proyecto del Gobierno explicó a este portal: "La figura de femicidio no resiste ningún análisis: que la muerte de una mujer merezca una pena más dura que a un hombre es un delirio".

En Casa Rosada saben que puede complicarse este año algún tipo de negociación sobre esta ley con espacios progresistas o con sectores de algunos partidos, como el PJ, el PRO y la UCR. "Que voten en contra, ¿cuál es el problema? No vamos a dejar de hacer lo que creemos que tenemos que hacer por miedo al rechazo", expresaron desde el entorno de Milei. Además, advirtieron: "No medimos en las encuestas sin rinde o no estar en contra de la agenda woke. Vamos a estar siete años así. Es una ideología", dijo uno de los integrantes de los libertarios que más abona al movimiento antiwoke. El wokismo es un movimiento internacional, con foco en Estados Unidos, que representa el progresismo y sectores favorables a los derechos humanos y al ambientalismo.

Milei en Davos generó rechazo en parte de la dirigencia local y en un sector mayoritario de la sociedad por un discurso contra el colectivo LGBT. "Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres sólo si así se auto perciben y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión", lanzó.

Además, aseveró el Presidente: "Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de dos americanos homosexuales que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, y fueron condenados a cien años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de dos años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto quiero saber quién avala esos comportamientos".

Se metió con las mujeres: "El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad. En muchos países supuestamente civilizados si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima", dijo Milei en sintonía con el proyecto que prepara su Gobierno.

Y cerró en Davos de manera durísima: "El wokismo es un régimen de pensamiento único, sostenido por distintas instituciones cuyo propósito es penalizar el disenso, feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros, son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles".

El discurso de Milei de hoy es un adelanto del año que se viene a nivel electoral y parlamentario. Y envalentonado ahora en su batalla cultural por la reciente asunción de Donald Trump, que también respalda esos discursos de odio y esa agenda contra los derechos del colectivo gay, el feminismo y el wokismo.