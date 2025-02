Una importante automotriz redujo los turnos de producción en medio de la crisis de Milei

Una importante automotriz redujo sus turnos en la mitad.

La industria automotriz es uno de los muchos sectores que sufre la crisis económica que vive el país desde la llegada de Javier Milei a la presidencia y una de las compañías más importantes frenó su producción por la caída de la demanda.

Además, crecen los rumores de cierre en medio de un contexto donde otras grandes empresas del sector despidieron trabajadores, redujeron su producción y hasta se fueron del país por las condiciones negativas en las que está el mercado argentino por las medidas económicas del gobierno libertario.

Se trata de la empresa japonesa Nissan, que redujo sus turnos a la mitad en la planta de Córdoba en el comienzo de este año y encendió las alarmas respecto del futuro de la empresa en el país.

El propio presidente de Nissan América Latina, Guy Rodríguez, fue consultado por la posibilidad de que cierre la fábrica, puso en duda la continuidad en el país: "No tenemos decisión sobre eso".

"Lo que hemos hecho en Argentina fue, a comienzos de año, reducir de dos turnos a un turno, en función de la demanda tanto interna como de exportación. Esa es la acción que hemos tomado en la planta que tenemos junto con Renault", expresó en diálogo con el portal Bloomberg Línea.

En ese sentido, se refirió al crecimiento en América Latina pese a la caída en Argentina: "Es algo fundamental para nosotros que nos vaya bien en Latinoamérica. Queremos seguir creciendo. Si la demanda sigue creciendo, si la industria va, siempre está abierto a subir si es necesario".

Según números de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) las empresas radicadas en el país exportaron durante el último mes 11.132 vehículos, lo que significa un 27,3 por ciento menos que en enero de 2024.

Por su parte, el delegado de SMATA Maximiliano Ponce, en diálogo con Clarín, indicó: "El viernes se comunicaron desde Nissan conmigo, me confirmaron que habrá un turno de producción durante todo el 2025 y el resto de los empleados quedará suspendido si no entra al retiro voluntario. No es una solución, pero Nissan no está bien en el mundo y tienen pedidos más chicos".

Peligran los puestos de trabajo en una histórica autopartistas en medio de la crisis de Milei

Una de las autopartistas más importantes del país presentó el Proceso Preventivo de Crisis y se abre una incógnita sobre cuál será su futuro, pero se espera una reducción de trabajadores en un contexto de fuerte crisis económica provocada por las medidas del presidente Javier Milei. La apertura de importaciones y la caída de las ventas fueron un factor determinante para que esta fábrica frene su producción y peligren casi mil puestos de trabajo.

La firma Maxion Montich, fabricante de los chasis de las Nissan Frontier y Renault Alaskan en la Fábrica Santa Isabel, presentó un pedido de "Procedimiento Preventivo de Crisis" ante la Secretaría de Trabajo de Córdoba. Esto afecta a los 900 operarios que tiene la empresa, ya que buscan aplicar suspensiones en su plantel de operarios, reducciones de jornadas laborales, ajustes de salarios, adelantar vacaciones, crear "bancos de horas" y abrir un proceso de retiros voluntarios.

Cabe señalar que uno de los principales causantes de esta situación es que la empresa Nissan, para la que fabrica chasis Maxion Montich, frenó su producción, dejando a 450 trabajadores de esta firma sin tareas para realizar.

Además, hay rumores de que la empresa japonesa canceló el Proyecto H60E, la nueva generación de la Frontier que se planeaba producir en Córdoba. Hay quienes estiman que en lugar de fabricar las camionetas y automóviles en el país, vuelva a importarlos, lo que afectaría directamente en los puestos de trabajo. Hasta el momento, la compañía indicó: "Nissan estudia regularmente posibles oportunidades para optimizar sus operaciones de fabricación. No hemos anunciado ningún cambio en nuestros planes de producción en Argentina".