Importante automotriz se va de la Argentina un grupo local: la adquirió un grupo local

Una de las fábricas de autos más importantes se va del país.

La crisis económica sigue causando estragos en las empresas del país. En las últimas horas, se confirmó que una famosa fábrica de autos vende todo y se va del país luego de operar 74 años y ser una de las líderes del mercado automotriz.

Por este motivo hay preocupación por los 1.800 empleados que tiene la firma en su planta ya que durante el gobierno de Javier Milei los despidos masivos se volvieron moneda corriente.

La empresa que se va del país es la filial de Mercedes-Benz, que será adquirida por un grupo inversor argentino liderado por Pablo Peralta. Desde este mes, la operación pasará a manos del grupo inversor local, propietario del Grupo ST, dedicado a las finanzas y los seguros.

Pese a que el traspaso está pendiente de la aprobación del directorio, se formalizará el 18 de febrero ya que están dadas todas las condiciones para el traspaso. El grupo que asumirá la dirección de Mercedes-Benz Argentina está conformado también por Eduardo Oliver, Andrés Peralta y Julián Racauchi, socios de la red de concesionarios Opencar.

Además se suman el economista y ex presidente del Banco Central y ex ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay y el ex CEO de Toyota Argentina, Daniel Herrero para lo que será la nueva sociedad denominada Prestige.

Esta nueva sociedad se hará cargo de la fabricación, venta y exportación de la Mercedes Sprinter térmica hasta 2029, así como de la importación y comercialización de los autos premium de la marca.

Qué pasará con los trabajadores de Mercedes-Benz tras la venta de la empresa

La planta de Virrey del Pino cuenta con 1.800 empleados y desde el sindicato SMATA afirmaron que estaría garantizada la estabilidad laboral de los operarios así cómo la producción local.

Se detalló que una vez concretada la venta, se creará una nueva empresa y los operarios deberán firmar el traspaso, manteniendo las mismas condiciones laborales que poseen actualmente en lo que respecta a antigüedad, categorías y convenio colectivo.

Sin embargo parte del personal de la empresa alemana no está contento con esta decisión ya que esperaban que tras la salida del país de Mercedes-Benz, la compañía ofreciera algún tipo de resarcimiento o plan de retiro para los trabajadores.

Cabe señalar que esto es para quienes están afiliados a SMATA, y aún no trascendió la situación laboral de los empleados administrativos ya que no están afiliado al gremio que conduce Ricardo Pignanelli.