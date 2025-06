División Palermo vuelve a Netflix: cuándo se estrena su última temporada.

División Palermo, uno de los mayores éxitos argentinos de Netflix, confirmó su regreso a la plataforma con su segunda y última temporada que contará con nuevos personajes y más acción. Fecha de estreno, trama y elenco completo de la esperada vuelta de la serie.

"La Guardia Urbana se expande y el caos también. En plena campaña electoral, el barrio está más peligroso que nunca. Para investigar a una banda criminal que opera desde el café de especialidad Cuero Café, los Servicios de Inteligencia reclutan a Felipe Rozenfeld. La ciudad no está lista. La División Palermo, mucho menos", reza la sinopsis oficial de la segunda temporada de División Palermo que se estrenará globalmente el próximo 17 de julio y vuelve a contar con Santiago Korovsky como creador, director, guionista y actor.

Daniel Hendler, Pilar Gamboa, Martín Garabal, Charo López, Hernán Cuevas, Facundo Bogarín y un gran elenco regresan con sus entrañables personajes, mientras que Juan Minujín, Alejandra Flechner, Esteban Bigliardi, Inés Efron, Guillermo Arengo y Martín Piroyansky se suman en esta nueva temporada de División Palermo, que también tiene a Rafael López Saubidet como director y a Martina López Robol, Andrés Pascaner, Martín Garabal y Ignacio Sánchez Mestre en el equipo de guionistas.

División Palermo fue reconocida con el premio a la Mejor Comedia en la 52° edición de los Premios Emmy Internacionales, y también obtuvo siete galardones en los Premios Cóndor de Plata, entre ellos, el premio a Mejor Serie de Comedia, Mejor Dirección, Mejor Actor Protagonista en Comedia, Mejor Guion original, junto con un Premio Sur a la Mejor Serie de Ficción y un Premio Platino a Mejor Actor de Serie. Asimismo, la primera temporada se convirtió en un fenómeno e ingresó en el Top 10 de series en Argentina durante 5 semanas.

La actriz de División Palermo que murió antes del estreno de la segunda temporada

La actriz Nilda Sindaco, quien saltó a la popularidad mundial por su Betty en la serie cómica de Netflix División Palermo murió, según informó el actor y guionista Santiago Korovsky en sus redes sociales. Betty fue una de los personajes más queridos de la primera temporada de División Palermo y sus participaciones como parte de la patrulla inclusiva fueron celebradas por todos los fanáticos de la serie, convirtiéndose en memes.

"Hace unos días se fue Nilda, la Betty más linda que División Palermo hubiese podido tener. Era una persona brillante, sensible y de las mejores actrices que conocí. Fue mi amiga durante 15 años y al final me pude dar el lujo de actuar con ella. Mientras edito sus escenas de la segunda temporada y escucho sus mensajes de audio dónde me hacía reír, me doy cuenta que la voy a extrañar mucho", la despidió Korovsky, protagonista de la serie que ya tiene una segunda temporada que se verá el próximo 17 de julio en todo el mundo a través de la plataforma de streaming Netflix.