¿Cómo descubrir si estoy bloqueado o eliminado de la lista de contactos en WhatsApp?

Cómo saber si alguien te bloqueó en WhatsApp

Las redes sociales tienen integrada una función que permite bloquear a aquellos usuarios que son considerados molestos o con los cuales no queremos mantener nunca más una conversación, además de ver lo que comparte. Algo que también es posible en WhatsApp y sin descargar ningún tipo de aplicación de dudosa procedencia.

A veces, las relaciones no terminan de la mejor manera y se decide generar un grado de separación bastante marcado para que no haya ningún tipo de contacto. Esto provoca que se tomen decisiones en el mundo digital como es el caso de WhatsApp, que se anula mediante un bloqueo la recepción de mensajes.

"Mirá lo que me mandó", expresó una persona en una conversación. "Yo no sabía que los bloqueados podían enviar mensajes", respondió la otra. Está claro que el tercer protagonista de la charla dejó de estar imposibilitado de comunicarse. Algo que pudo haber descubierto de una manera simple como es revisar la foto del contacto de interés. En caso de que esta no aparezca en gris, se puede abrir el chat y comenzar una charla sin ningún tipo de problema.

Por otro lado, la presencia de una foto de contacto en gris también significa que la otra persona decidió eliminarlo de su agenda de números y de acuerdo a la configuraciones de privacidad establecidas no permite que la vean. La mejor solución ante la duda es enviar un mensaje para comprobar el estatus de la relación. Si se registran dos tildes, se puede hablar y caso contrario es no realizar más intentos porque está claro que no pretenden conversar más.

Además, WhatsApp señala que otra manera de verificar si alguien nos bloqueó es gracias a la no visualización de los estados, no se aceptarán llamadas por medio de la aplicación, no se lo podrá agregar a grupos, su información útil no estará disponible y su último estado en línea no figurará. Todas señales que son de fácil acceso e identificación.

Para qué sirven las tres tildes de WhatsApp: cómo activarlas y significado

A medida que pasa el tiempo, las aplicaciones de los celulares van recibiendo actualizaciones para que las personas puedan adecuarlas a sus necesidades. Algo muy pedido en WhatsApp se encuentra vinculado con la recepción de los mensajes y la necesidad de saber si fue leí o no, pero no de manera casual. Es por ello que los tres tiles cumplen una gran importancia.

Por medio del menú de configuración, se accede al apartado de seguridad y luego se debe habilitar la característica de "confirmación avanzada de lectura". Una opción que permite asegurar que el mensaje llegó, si no que también impide que sea compartido con otros para que no haya ningún tipo de filtración no deseada.