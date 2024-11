La deuda total del Gobierno creció 2.200 millones de dólares en octubre

La deuda emitida por la administración de Javier Milei se incrementó en US$ 2.158 millones durante octubre y alcanzó un monto global de US$ 459.832 millones, producto de las nuevas emisiones de deuda en pesos capitalizables y del proceso de atraso cambiario que genera la devaluación oficial por detrás de la inflación, según surge de un informe elaborado por la Oficina del Presupuesto del Congreso.

En octubre el stock de la deuda pública pagadera en pesos ascendió a $203.825.064 millones, lo que representó un aumento de 3,8% con respecto al cierre de septiembre. Por otro lado, el stock de la deuda en moneda extranjera disminuyó en US$ 1.070 millones con respecto al mes anterior, hasta alcanzar un monto de US$ 254.364 millones.

El incremento de la deuda en pesos pese a que el Gobierno declara tener superávit financiero está explicado por el concepto de “contabilidad creativa” que aplica la Secretaría de Finanzas, que le permite reexpresar los intereses como capital y no considerarlos en las cuentas financieras de cada mes.

En la red social “C”, el ex director de Aduanas, Guillermo Michell, publicó la explicación de Contabilidad Creativa que definió la IA. "Superávit Financiero a lo ‘Enron’. Contabilidad creativa vs. Realidad”, tituló y señaló que “la IA de Google arroja como resultado de ‘uso de contabilidad creativa’ que ‘Enron fue una empresa que utilizó la contabilidad creativa para crear una imagen ficticia e idealizada de la compañía, a pesar de las dificultades financieras que atravesaba. La contabilidad creativa es una práctica que se vale de las normas contables para presentar información de manera que no siempre refleja la realidad’”.

Michel afirmó entonces que “el Gobierno decidió utilizar un método de contabilidad creativa con la deuda”, al esconder el pago de los intereses.

La combinación del incremento de la deuda en pesos de $ 196.274.252 millones el 30 de noviembre a $ 203.825.064 millones el 31 de octubre, combinada con la apreciación cambiaria de 2,2% en ese período, provocó el incremento de la deuda global reexpresada en dólares.

Según el informe de la OPC, el incremento del stock se explicó por el efecto combinado de las cancelaciones netas del periodo por $209.827 millones, los ajustes de valuación del capital por $5.128.777 millones - por el impacto del tipo de cambio en la deuda denominada en dólares estadounidenses pagadera en pesos ($246.111 millones) y del índice de precios en la deuda en pesos ajustable por CER ($4.827.586 millones), y la capitalización de intereses de las LECAP por $2.631.862 millones.

En octubre el Tesoro no registró financiamiento neto por AT, con lo cual el stock permaneció invariable desde agosto 2023 en $4.091.100 millones, que equivalían a US$ 1.1688 millones. Como los Adelantos Transitorios no sufren ningún tipo de ajuste, ni por inflación, ni por tasa, ni por tipo de cambio, el simple hecho de renovarlos implicó que se licúen y al cierre de octubre reexpresado en divisas alcanzaban a US$ 4.124 millones.

Sin el efecto de licuación de los AT, la deuda total en dólares era de US$ 411.476 millones cuando asumió la gestión de Javier Milei y pasó a US$ 455.963 millones a fin de octubre, según datos de la Secretaría de Finanzas, lo que significa un ritmo de crecimiento de US$ 4.044 millones por mes.

El mes pasado, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el Tesoro canceló intereses de deuda en pesos por $ 89.737 millones y en moneda extranjera por el equivalente a US$ 1.289 millones. Del total, $ 44.274 millones corresponden a BONCER T4X4 y US$ 1.056 millones a la cancelación anticipada de bonos globales con vencimiento en enero de 2025. También amortizó capital por $ 6.582.683 millones y US$ 270 millones. Se destacan los pagos de LECAP (S14O4 y S31O4) por $4.368.651 millones.

En tanto, el Tesoro emitió nuevo endeudamiento en pesos por $ 6.372.856 millones, y en moneda extranjera por US$ 136 millones. Por ajustes de valuación y capitalización de intereses, esto es el efecto de la actualización de la deuda emitida en CER (inflación) y de letras capitalizables (que esconden los intereses como capital) sumaron $ 7.760.639 millones para la deuda en pesos mientras que cayeron US$ 937 millones para la deuda en moneda extranjera.

Los servicios de deuda para el último bimestre de 2024 en moneda local se estiman en $ 15.627.820 millones y en moneda extranjera en US$ 1.597 millones.