Juicio por Maradona: entre cambios y discusiones, postergaron la declaración del psicólogo

Carlos Díaz, psicólogo imputado en el juicio por la muerte de Maradona: fue postergada su declaración.

En el juicio por la muerte de Diego Maradona, que se desarrolla en el Tribunal Oral N° 3 de San Isidro, ocurrió un giro inesperado en la jornada de este jueves. La declaración de Carlos Díaz, psicólogo imputado por formar parte del equipo médico del Diez y que había solicitado dar testimonio por motu propio, fue postergada luego de una demora por cambios inesperados de los miembros del tribunal.

El abogado de Díaz, Diego Olmedo, informó que su defendido había preparado un testimonio cercano a las tres horas. Sin embargo, como surgieron problemas en los cambios del tribunal al inicio de la audiencia, decidieron cancelar su declaración porque no tendrían el tiempo necesario.

Más allá de que el tiempo de las audiencias puede alargarse para este tipo de eventualidades, la problemática para la normal continuidad se dio porque una de las juezas del caso debía retirarse por un viaje, predeterminado y anunciado previamente. Por lo que su declaración fue postergada para el próximo martes 20.

Por qué se demoró el inicio de la audiencia en el juicio por la muerte de Diego Maradona

Una de las situaciones que retrasó el comienzo en la corte fue que, entre los fiscales y los abogados, se generó una discusión por los cambios impensados en los roles que se ocuparían en el juzgado. Incluso, el debate fue escalando y, tras unos minutos de charlas sin acuerdo, se pidió la recusación a una jueza, que finalmente no fue aceptado.

Di Tomasso, Savarino y Makintach, jueces en el juicio por la muerte de Maradona.

Lo que generó el desconcierto en la sala fue que, al comienzo de la audiencia, los tres jueces sentaron en lugares distintos a los usuales, y eso causó sopresa en los fiscales y abogados. Maximiliano Savarino, encargado de presidir y coordinar el juicio, quedó ubicado en el asiento que venía utilizando hasta entonces la jueza Julieta Makintach como vocal, mientras que la magistrada se situó en la cabeza del Tribunal. Verónica Di Tomasso, la miembro restante, quedó ubicada como lo estaba últimamente.

Por la sorpresa que generaron estos cambios, Makintach explicó que, tras una charla, los jueces decidieron cambiar los roles del jurado de común acuerdo: Di Tomasso sería la presidenta oficial, Savarino el vocal, mientras que Makintach la encargada de presidir el juicio.

Cómo fue el rol de Carlos Díaz en la internación de Diego Maradona

Díaz es una figura clave en la decisión de la internación domiciliaria de Maradona, durante los primeros días de noviembre, tras la intervención quirúrgica por el hematoma subdural en la Clínica Olivos. Como especialista en adicciones, era el encargado de la primera fase de la rehabilitación; es decir, la de alcohol cero y lograr, con un tratamiento, que Diego pudiera mantenerse alejado de las bebidas alcohólicas. En caso de que se den cuadros de "exaltación psicomotriz", debía ser paliada con medicación psiquiátrica recetada por Cosachov.

Fue el mismo psicólogo quien quedó señalado, en varias declaraciones, como el que pidió a sus hijas y familiares que no fueran a visitarlo tan seguido para "no agobiarlo". Por ello, en su última semana de vida, Diego no tuvo contacto con nadie. Como argumento, Díaz justifica su accionar remarcando que la reinserción a la vida social debía darse de manera paulatina.

El llanto de Cosachov y el señalamiento a la prepaga

El pasado 8 de mayo, la psiquiatra Agustina Cosachov pidió declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 de San Isidro y rompió el silencio por primera vez en mucho tiempo. Allí, aceptó recibir preguntas de los fiscales, los magistrados y su abogado defensor. "Mi rol siempre estuvo en torno a mi profesión, que es la psiquiatría, y siempre actué con total convencimiento de que lo que hacía era lo correcto. Desde mi rol, hice lo que podía y hasta más", manifestó entre lágrimas.

Durante su declaración, defendió la internación domiciliaria y aseguró que obtuvo el consentimiento de toda la familia para realizarla, incluso mostró diversos chats donde sus hijas y hermanas aceptaban el traslado y hasta recordó diversas reuniones formales e informales con directivos, allegados, hermanos, hijas y médicos para llevar a cabo "una internación seria". Si bien se había planteado que Diego sea internado en un centro especializado, esto no era viable porque "el paciente no quería esa alternativa" y tampoco creían que era posible una internación involuntaria.

El principal cuestionamiento de familiares y amigos, respecto a dicho traslado a San Andrés, fue la falta de atención y de instrumentación para llevarla a cabo. En esa línea, Cosachov cargó duramente contra la prepaga: "Yo pedí los requisitos indispensables para la internación: un clínico, un neurólogo, especialistas en consumo de sustancias, enfermeros -específicamente hombres-, una ambulancia por si necesitaba traslado y dispositivo para la realización de estudios. El auditor me dio el OK y horas después, confirmó que todo estaba pedido", se excusó.