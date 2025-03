Preocupación por Mirtha Legrand y el peor anuncio: "El riñón".

Mirtha Legrand está atravesando una incómoda polémica en torno al despido de Marcelo, su chofer por más de cinco décadas. En las últimas horas, la periodista Marina Calabró sumó picantes detalles sobre las verdaderas razones de la desvinculación y sorprendió a todos. "Hablé con el riñón de Mirtha", sentenció.

Al aire de Lape Club Social (América TV) Marina Calabró se metió de lleno en las actualizaciones de la polémica con Mirtha Legrand y sostuvo: "Esto podría transformarse en un entuerto judicial, que el chofer de Mirtha's gate. Hay un montón de versiones que empezaron a circular en relación a esta desvinculación. Desde cuestiones económicas, ya que dicen que su sueldo estaba un poco bajo, pero hasta ahora había algunos datos sueltos sobre la cuestión así que hablé con el riñón de Mirtha Legrand, su equipo de administración".

También, Calabró aclaró: "Me dicen que Marcelo trabajó 57 años con Mirtha y esto dice algo de los vínculos laborales que sostiene la señora. Después, en cuanto al encuadre de la relación laboral Mirtha vende publicidad desde el '91 y la personería jurídica la define el empleador y no el empleado. O sea que Mirtha es una empresa y queda encuadrada dentro de su rama de actividad. Digo esto porque hubo un reclamo de parte del Sindicato de choferes en relación a Marcelo. Lo que me dice la gente de Mirtha Legrand es que esto no tiene asidero y que ya fue cosa juzgada". Y remarcó: "Me aclaran que no hay otro chofer contratado, está con chofer de remisería".

Pero entrando en la verdadera razón del despido, las declaraciones de Marina Calabró llenaron de preocupación a Sergio Lapegue y al equipo: "En cuanto a las razones de desvinculación, no tiene nada que ver con cuestiones económicas. Si hubiese sido un tema de plata, se hubiera arreglado. Acá hubo una acumulación de situaciones en los últimos años que son difíciles de chequear porque una parte va a decir que no y la otra que sí: me dicen que dos veces hubo cabeceos en la ruta a Mar del Plata y encontramos el auto lleno de bebida energizante. Acá ya la acusación es un poquito más pesada porque están hablando de desprolijidades en el ejercicio de su oficio que, por supuesto, hay que demostrarlas. También me dicen, voy a decir el textual, 'hubo cierto destrato a Mirtha pero prefiero no profundizar en esto por ahora'".

Por último, la periodista indicó que el conflicto irá a mediación, "van a presentar una liquidación final, si la acepta bien y si no irán a juicio" y cuando el conductor le preguntó cómo llevaba la noticia "La Chiqui", la hermana de la actriz Iliana Calabró blanqueó una dolorosa noticia: "Mirtha está afectada porque Marcelo fue una suerte de bastón humano".

Cuánto le pagaba Mirtha a su chofer

El Sindicato de Choferes Particulares emitió un comunicado en el que denuncia el despido injustificado de Campos y señala que no se le abonaron los salarios correspondientes según el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable a su función. De acuerdo con el gremio, la suma que el chofer debió haber recibido hasta marzo de 2025 asciende a $1.816.310, conforme al Convenio Colectivo de Trabajo N° 709/15 del Chofer Particular. Sin embargo, según la información circulante en medios, el pago realizado se ajustó al Convenio Colectivo de Trabajo N° 57/89, correspondiente a los trabajadores de la publicidad, cuyo salario básico es considerablemente menor: $769.207,82. Además, se lo encuadró como "asistente", una categoría que no se ajusta a su rol real.