Mirtha Legrand anunció la noticia más feliz a sus 98 años: "Arturo Puig".

La muerte de la actriz Selva Alemán marcó un vacío en la vida de su esposo Arturo Puig y en el espectáculo argentino. A pocos meses de su fallecimiento, el querido actor de Grande, Pa fue nuevamente noticia por un evento que lo unirá a la conductora Mirtha Legrand.

Arturo Puig será uno de los flamantes invitados de Mirtha Legrand en su mesa de sábado por la noche, para adelantar sus próximos trabajos en cine, teatro y televisión entre los que se encuentra una participación en la temporada cuatro de la serie El Encargado, éxito protagonizado por Guillermo Francella en la plataforma Disney+. La mesa que tendrá al actor también contará con el periodista Nelson Castro, el compositor Alejandro Lerner, la periodista Liliana Franco y Julieta Novarro.

Se espera que en la "mesaza" "La Chiqui" Legrand le pregunte a Arturo Puig sobre su proceso de duelo y cómo es su vida tras la muerte de Selva Alemán, su compañera de vida. Hasta el año de su muerte, el 2024, Arturo y Selva estaban haciendo teatro en la Sala Casacuberta del Teatro San Martín. La querida pareja protagoniza Largo viaje de un día a la noche, del autor Eugene O'Neill.

La próxima mesa de Mirtha Legrand contará con Arturo Puig como invitado central.

El desgarrador mensaje de Arturo Puig tras la muerte de Selva Alemán: "Es muy duro"

Arturo Puig se animó a dar una entrevista a un mes de la muerte de su esposa Selva Alemán y contó cómo está viviendo sus primeros días como viudo. "Me cuesta mucho", reveló el querido actor de Grande, Pa que se prepara para volver al teatro de la mano de Carlos Rottemberg en el verano de 2025.

En un mano a mano con Pablo Sirvén, en LN+, Arturo Puig habló del reciente fallecimiento de su esposa la actriz Selva Alemán y confesó: “El otro día pensé: soy viudo. Me suena tan rara esa palabra. Me siento raro". Minutos después recordó como fueron los últimos minutos de su esposa con vida: “Solo tenía una arritmia, muy leve, ni siquiera estaba medicada. Fue muy inesperado”, explica Puig. Será por eso que aún intenta comprender cómo sucedió el desenlace fatal: “Pensaba que era algo que le había caído mal. Transpiraba frío, estaba helada. Llamé al médico, hicieron un chequeo, dio bien, pero al rato otra vez, y ya ahí llamé a la ambulancia. Después me enteré de que durante los ataques al corazón, tipo infarto, a las mujeres les duele el estómago y a los hombres en el brazo. Por eso ni ella ni yo pensamos que era el corazón".

“Me cuesta mucho, no puedo creer que Selva, el amor de mi vida, no esté más. Llego a casa y siento que ella va a estar como siempre. Miro un poco de televisión y me doy vuelta para hacer un comentario, y no está. La verdad que es muy duro, porque fueron más de 50 años juntos”, agregó el actor que en el último mes recibió mensajes de amor de cientos de actores y figuras del espectáculo que se unieron al cariño de sus seguidores. Sobre las demostraciones de afecto públicas y el recuerdo de Selva, añadió: “Soñé una vez con ella; soñé que me daba un beso. La gente me para todo el tiempo por la calle, me abraza, me da un beso, me apoya... Eso me hace muy bien. Vos tenés la familia de sangre, la del corazón, pero el público es la gran familia. Camino por la calle y me abrazan. Selva era muy querida, mucho más de lo que yo suponía. La soledad no es para mí, pero yo voy a encontrar compañía en mis amistades”.