"No me siento bien": Preocupación por la salud de Viviana Canosa

Preocupación por la salud de Viviana Canosa.

Viviana Canosa terminó la semana de manera atropellada y con una complicación de salud que asustó a su audiencia en El Trece. Qué le pasó a la conductora y por qué arrancó más tarde Viviana en vivo, su magazine que culminará a fines de julio en el canal del Grupo Clarín.

La señal de alarma se disparó cuando el programa Viviana en vivo arrancó un poco más tarde de lo que se esperaba, lo que llevó a especular con una posible complicación de último momento o con que no saldría al aire (tal como aventuraron los periodistas Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en los minutos finales de Intrusos, en América TV), pero finalmente el magazine empezó y Viviana Canosa explicó la razón de salud que la llevó a demorarse más de lo previsto.

"Me descompuse en el camarín. Yo tendría que estar en mi casa ahora porque no me siento bien... igual he hecho programas con 40 de fiebre", inició su descargo Viviana Canosa. Y siguió: "Pero, estaba en el camarín, y yo pensaba: si me voy a mi casa a descansar porque no me siento bien, voy a salir en todos los portales y van a decir 'Viviana Canosa empezó a especular'. Conozco el juego a la perfección. Salvo que caiga como Carmen Barbieri, el día que cayó redonda al piso, acá me quedo hasta el 31 de julio".

Viviana Canosa cerró su descargo con un tajante mensaje de cara a su fin de ciclo en El Trece, luego de la escandalosa denuncia en la que involucró a Lizy Tagliani: "Vengo de una familia de trabajadores. Me costó mucho llegar a donde estoy. Lo valoro mucho. No me van a correr fácil. Soy una mina de espalda grande y defiendo lo mío con uñas y dientes. Sé lo que es hacerse de abajo. Nadie me regaló nada. No soy la mujer de nadie. Todo me lo gané solita, con aciertos y con errores".

Qué programa de stream conduce en la actualidad Viviana Canosa

La conductora Viviana Canosa está haciendo dupla con Jorge Rial en el programa de stream Revueltos (Carnaval stream), en un magazine donde hablan de actualidad política y del espectáculo en la Argentina. En una de las primeras emisiones abordaron el escándalo de Marcelo Tinelli y los sueldos que adeuda a sus empleados y las declaraciones de Canosa no tardaron en hacerse virales cuando se refirió al picante descargo de Flor de la V contra "El Cabezón".