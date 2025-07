Mario Massaccesi habló de una figura de El Trece y sorprendió a todos: "Me encanta"

Mario Massaccesi habló de una figura de El Trece y sorprendió a todos.

Mario Massaccesi rompió el silencio en medio de "la guerra" de conductores en El Trece por la llegada de Mario Pergolini al canal -lo que derivó en un reordenamiento de la grilla de programación- y lanzó inesperadas declaraciones sobre dichos que se le adjudican a su colega. "Me extraña que lo diga alguien que vive de la tele", deslizó.

Massaccesi habló con Intrusos (América TV) y celebró la continuación del reality Cuestión de Peso en la pantalla de El Trece: "Seguimos, estamos contentos. Seguimos cambiando vidas, nos encanta eso. En el horario que lo pongas, gracias a Dios funciona. Digo eso desde la cabeza de un programador o de quienes miden el rating, nosotros venimos a hacer el programa de siempre con un cambio de horario, no sé si viene otro cambio de horario pero nosotros estamos. Siempre venimos a trabajar". Además, sobre la posibilidad de que Cuestión de Peso cambie de horario, Mario Massaccesi remarcó: "Me enteré hoy, hace un ratito, de los posibles cambios para organizar mi vida, pero todavía no me lo confirmaron".

Qué dijo Mario Massaccesi sobre la llegada de Mario Pergolini a El Trece

"Me encanta Mario Pergolini, me parece un gran acierto. Creo que hay mucho más para explotar a Pergolini", sostuvo Mario Massaccesi cuando se le preguntó por la llegada del conductor al canal que lo vio brillar en el recordado ciclo CQC. Y cuando el movilero le recordó que Pergolini había dicho que la televisión estaba muerta, Massaccesi sentenció: "Yo no creo que el parámetro de la tele viva o muerta sea Mario Pergolini".

Mario Massaccesi siguió su idea sobre los cambios en la televisión y remarcó: "Yo creo que la tele está viva, que se ha ido modificando, que hay muchas otras opciones. Yo creo que en vez de andar declarando que la tele está muerta o que va a morir, tenemos que ver que podemos hacer para revivirla". Por último, lanzó un duro comentario hacia Pergolini: "Además me extraña que lo diga gente que vive de la tele. Hagamos algo para generar mejores contenidos".