Mario Massaccesi dio detalles del accidente que vivió en Palermo: "Me dolía"

Mario Massaccesi contó cómo fue el accidente que vivió.

Mario Massaccesi volvió a hablar sobre el accidente automovilístico que sufrió hace algunas semanas y relató con detalles como vivió el post de ese evento traumático. El conductor de TN aludió a los dolores físicos que atravesó por las afecciones que el choque generó en su cuerpo y de cuánta energía debió ponerle para poder continuar con su trabajo.

El periodista fue parte de la más reciente mesa de Juana Viale en El Trece y, al salir del estudio, fue interceptado por el cronista de Implacables con quien se sinceró en relación a lo vivido tras su accidente. "Quedé medio turuleco al día siguiente que fui a trabajar", sostuvo Massaccesi.

"Esto fue a las siete de la tarde y al otro día yo me levanto a cinco y media para hacer el noticiero de la mañana y, en un momento, le dije a Paula (Bernini) que no aguantaba más porque me dolía mucho, me costaba concentrarme, supongo que producto del impacto", continuó el periodista en relación a las consecuencias que le generó su accidente. El siniestro fue vivido hace algunas semanas por Massaccesi cuando viajaba en un auto pedido por una aplicación y fue embestido por otro coche en Palermo.

Las palabras de Mario Massaccesi tras el momento del accidente

"Gracias por tantos lindos mensajes y para tanta gente que me pregunta, no puedo contestarles a todos. Estoy bien, o mejor dicho, estoy mejor, con todavía dolor en el cuello, dolor en la espalda, me duele el codo. Fui parte de un siniestro vial en Palermo, iba como pasajero de un auto de aplicación", comentó Massaccesi en sus redes sociales. Y sumó: "El auto había salido de Cuestión de Peso (El Trece), iba para mi casa a las 7 de la tarde del miércoles, y el auto iba cruzando, venía por Nicaragua, iba cruzando por Oro y boom, bombazo. Una señora que venía manejando no lo vio y le dio de lleno, así que el auto en el que iba fue arrastrado unos metros. Eso fue lo que generó lo que se llama latigazo. Por suerte no hubo golpes mayores, pero sí el cimbronazo que queda y el dolor que queda después de semejante movidón interno".

Mario Massaccesi relató lo que vivió hace algunas semanas.

La explicación de Cormillot que sorprendió a Mario Massaccesi

El médico se explayó sobre una dieta anti flatulencias, ante la mirada de Massaccesi en Cuestión de Peso. "Meteorismo es cuando se te hincha la panza y flatulencia es cuando expelés los gases, a veces de forma ruidosa y otras no, a veces más olorosos y otras no. Entonces se ha encontrado que había una dieta que se utilizaba para gente con intestino irritable. Y ahora hay como una tendencia al diagnóstico del síndrome de infección microbiana, al tener un exceso de microbios en el intestino. Algunos gastroenterólogos opinan que sí hay un aumento y otros opinan no, que es una sensación que tiene la gente. Pero, de todos modos, hay muchas personas que mejoran con esta dieta", comenzó Cormillot.

"Tiene cuatro elementos, que son hidratos de carbono que, cuando se digieren, producen muchos gases. Entonces uno prueba si con esto mejora, hay como dos o tres etapas. Lo importante es ir probando. Hay todo un grupo que se llama oligosacáridos, que es todo lo que son granos, la cebolla, los espárragos y los derivados de trigo y las legumbres”, agregó Cormillot. “Este es el grupo de los disacáridos, cuya principal fuente son los lácteos, la leche, el queso, la ricota, la manteca. Después viene otro grupo que son los morosacáridos, donde están distintas frutas, ya sea en forma cruda o en forma de licuados. Y después están los polioles fermentables, que también están en algunas frutas y verduras, pero están en los chicles sin azúcar, que son muy buenos para las caries, pero no lo son para este tema”, cerró.