Secreto de la abuela: el truco que no falla para quitar la tos y los mocos del resfriado rápido.

Existe un secreto milenario para combatir el resfriado en invierno que muchas personas utilizan desde hace años y que da muy buenos resultados. Los resfríos y las gripes en invierno son muy comunes, especialmente después de la ola polar que se vivió en el país. Si estás cansado de la tos, los mocos o la congestión, no te preocupes. Hay muchos remedios caseros que podés probar con ingredientes que seguramente tengas en casa o se consigan muy fácilmente para combatir estos síntomas tan molestos.

Las redes sociales están llenas de trucos e infusiones caseras que se pueden preparar muy fácilmente en el hogar para combatir estos síntomas. "¿Querés saber cómo aliviar los síntomas del resfriado? Seguramente tenés estos ingredientes en tu casa. Esto es muy fácil: mi abuela cada vez que me resfrío me dice esto", compartió la usuaria de TikTok (@escalando_el_bienestar) en un video, en el que muestra el truco de su abuela. Primero, dice que hay que llenar una olla con agua potable y ponerla a hervir. Luego, verter un puñado de sal gruesa y dejar que hierva.

Una vez que hirvió, el secreto está en ponerle un poco de Vic VapoRub. "Vamos a ponerle una puntita de un escarbadiente o un cuchillo y lo vamos a revolver acá y se va a disolver. Y ahora, vamos a taparnos la cara y vamos a inhalar el vapor que sale. Va a salir mucho vapor y nosotras vamos a estar así, inhalándolo", explica, mientras se coloca una toalla en la cabeza que cubre toda la olla.

"Esto te saca los mocos y te los ablanda, y si tenés tos, te ayuda también", indica. Si no tenés Vic VapoRub o no podés comprar, no te preocupes: "Hay otra opción, que en vez de usar Vic VapoRub, podés usar hojas de eucalipto después de que hierva las metés acá, y hojas de alcanfor. Es lo mismo, porque esos son los ingredientes".

Por qué el vapor caliente es bueno para el resfrío

El vapor caliente es bueno para inhalar cuando se está resfriado porque abre las vías respiratorias. Como consecuencia, se ablanda la mucosidad, se expulsan más fácilmente las secreciones y, si tenés tos seca, se ablanda para que puedas escupir las flemas. Además, también es fundamental tomar otras medidas, principalmente, tener una buena hidratación. Beber mucha agua, tés de hierbas, sonarte la nariz, no tragarte los mocos de la garganta y escupirlos siempre que puedas es lo que más se recomienda. Si te duele la garganta, el calor del agua también alivia los músculos de la garganta.