El mensaje de Franco Colapinto que es furor entre sus fanáticos en Alpine: "Se viene"

Colapinto palpitó el Gran Premio de Bélgica con Alpine en la Fórmula 1.

Franco Colapinto palpitó el Gran Premio de Bélgica 2025 de la Fórmula 1 y les dejó un mensaje a sus fanáticos desde Alpine. El piloto argentino de 22 años trabaja a pleno en el circuito de Spa Francorchamps, un trazado en el que le fue bien en la F2, y aseguró que de a poco la escudería francesa puede llegar a encontrar el rumbo de cara a la recta final de la temporada.

Durante la entrevista con el periodista Juan Fossarolli en ESPN, el ex Williams sostuvo que "se viene un buen fin de semana", aunque al mismo tiempo aclaró: "Va a ser especial porque va a haber sprint, así que hay que tratar de encontrar todo lo que se necesita para andar adelante". Con relación a las condiciones climáticas en el escenario de su séptima carrera con el cuadro rosa, reconoció: "A mí me gusta el agua, en Silverstone había andado bien en esas vueltas que corrí con la lluvia".

El mensaje de Colapinto antes del GP de Bélgica de la Fórmula 1: "Todo tiene solución"

Con relación al inconveniente en el Alpine que no le permitió ni siquiera largar en la prueba pasada en Gran Bretaña, el corredor bonaerense lanzó: “Estamos trabajando en solucionar el problema con la caja. Todo tiene solución...”. Se trata de una pista en la que hay varios tramos en los que se acelera a fondo y están a plena velocidad, situación que claramente perjudica a los monoplazas galos porque se desempeñan mejor por ahora en los autódromos trabados. Otra vez acerca del clima que posiblemente sacuda la final, "Colapa" manifestó que “el auto responde muy bien en la lluvia, es uno de sus puntos más fuertes” y lamentó no haber podido largar en Inglaterra: “Me hubiese encantado correr en Silverstone bajo la lluvia. Fue una pena no haber tenido esa experiencia”.

Colapinto palpitó el Gran Premio de Bélgica con Alpine en la Fórmula 1.

En la misma línea, "Fran" aseguró: "Me encanta Spa, es un circuito con mucha historia en el deporte y, al final, pasar con la F1 va a ser un momento muy especial". Por último, el joven deportista bonaerense pronosticó: "Estamos trabajando bien y ojalá que podamos empezar a encontrar el camino, queda seguir aprendiendo y mejorando con todo el equipo los puntos que tenemos débiles. Estamos ayudando lo máximo posible para no cometer errores y que podamos sumar puntos".

¿Cuándo es el GP de Bélgica, con Colapinto?

La próxima competencia de la categoría será el domingo 27 de julio a las 10 horas de Argentina, en el emblemático autódromo de Spa Francorchamps.